北京通报两例确诊病例未去过新发地市场 都曾前往同一家商场

人民网北京6月22日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第129场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍了新增确诊病例的有关情况。记者注意到，其中两例确诊病例未曾去过新发地市场，但都曾去过凯德MALL大峡谷店。

患者男，32岁，北京人，住海淀区八里庄街道核二院马神庙，工作单位为北京某科技投资有限公司（朝阳区华严北里），每日主要往返于家与单位。6月5日到凯德MALL大峡谷店，6日至住总大厦(朝阳区慧忠里)，7日至燕莎奥特莱斯购物。6月14日至某4S店做汽车保养（西城区德胜门外教场口街4号）。18日发病，19日开私家车前往海军总医院就诊后居家，20日由120救护车转运至海淀医院后确诊。

患者女，39岁，北京人，住丰台区长辛店街道珠光逸景2号院，6月5日、8至12日曾在丰台区嘉园一里居住，15日，因北京市疫情原因，工作单位开始停工，此后未再去过单位，到凯德MALL大峡谷店。16日回长辛店住处在小区池塘下面的广场活动，期间未与其他人近距离接触和交谈。17日，至小区北边体温检测点附近的快递分发处取快递，至居委会办理小区新的出入证，至小区糖豆生活超市购买食材，18日自述未外出，19日至丰台中西医结合医院发热门诊就诊，20日确诊。