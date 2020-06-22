北京通报昨日新增确诊病例活动轨迹 其中2例系夫妻

人民网北京6月22日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第129场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，6月21日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例9例，其中男性3例，女性6例；平均年龄48岁，最小35岁，最大68岁；均为外省户籍；丰台区5例、海淀区2例、西城区1例、朝阳区1例。已完成7例确诊病例调查，2例正在调查中。现将确诊病例具体情况通报如下：

病例1，女，35岁，河北人，住丰台区花乡（地区）天骄俊园，工作单位为新发地市场，每日主要往返于家与新发地市场。6月12日因新发地市场实施封闭管理，患者服从市场管理，未离开地下一层，晚21时左右患者被统一转运医学隔离点进行集中医学观察。13日至19日，患者在医学隔离点，每日三餐均由隔离点工作人员送至门外，未外出。19日出现发热，由120救护车转运至北京市丰台中西医结合医院发热门诊，21日确诊。

病例2，女，49岁，江西人，住丰台区花乡（地区）天伦锦城，工作单位为新发地市场，每日主要往返于家与新发地市场。6月14日患者全家开始居家隔离等待转运。16日下午，住所所有成员转运至大成路便宜居集中隔离点，20日患者自觉不适，由120救护车送至丰台中西医结合医院，21日确诊。

病例3，男，48岁，河北人，住丰台区花乡（地区）新发地经营者乐园，每日到新发地市场进行采购，然后到朝阳区工人体育馆南门下三条市场销售,6月13日至18日，患者居家隔离，未曾出门。社区物业上门送蔬菜等食品。18号患者开始咳嗽，未就诊。20日白天患者与妻子未外出，21日确诊。

病例4，女，68岁，吉林人，住西城区展览路街道南露园，6月8日到新发地市场采购，10日到家乐福超市白石桥店、芳邻家美百姓生活服务中心三里河路百万庄南街购物，12日到万润风景小区丰台区万泉寺女儿家, 并去附近的万泉盛景园小区废品收购站卖废品。13日，听到新发地批发市场发生新冠疫情新闻后，主动上报社区,居家未外出。16日因丈夫核酸检测阳性,患者作为密切接触者由120急救车送至大兴集中隔离点隔离观察。17日，集中隔离点进行核酸检测，18日报告检测结果为新型冠状病毒核酸阳性。18日，患者由120急救车转运至北京地坛医院，21日确诊。

病例5，女，47岁，河北人，住海淀区田村路街道玉海园一里，工作单位为天客隆超市永定路店。6月12日曾到过永定路70号院，15日，超市二层停业，患者居家无外出。17日，9时到永定路二街坊的库房清卖鸡蛋未进入社区，随后，到超市发三街坊便民店购买水果和蔬菜，18日、19日，患者自述无外出。20日，与丈夫到航天中心医院发热门诊咨询，21日确诊。

病例6，男，48岁，河北人，住海淀区田村路街道玉海园一里，为病例5丈夫，曾于6日至11日到锦绣大地批发货物，14日，患者做核酸检测，15日取核酸检测结果，检测结果为阴性。之后返回家中，未再外出。16日患者开车去航天桥科技大厦物业餐厅送货物，17日至锦绣大地进货，18日至航天桥科技大厦物业餐厅送货、去西城区金融大厦地下一层物业餐厅，19日患者自述未外出。20日与妻子到航天中心医院发热门诊咨询，21日确诊。

病例7，女，50岁，江西人，住丰台区花乡（地区）天伦锦城，与其他5位新发地市场商贩同住，为6月13日确诊病例的密切接触者，主要活动场所为家和居住小区。6月1至15日，未外出。15日出现症状，16日被转运至集中隔离点，20日由120救护车转运至北京市丰台中西医结合医院发热门诊就诊，21日确诊。

下面补充通报6月20日确诊的5例病例情况：

病例1，女，62岁，北京人，住丰台区右安门街道翠林小区2里，6月11日曾到新发地市场采购，8日、9日、10日、13日先后4次前往时代风帆大厦某按摩院。6月10日患者前往物美超市右安门店购物，14日到右安门桥东的果多美购物，购物时均佩戴一次性口罩。14日午后发病，晚上独自骑电动车到宣武医院急诊科就诊，进入医院时佩戴N95口罩，接诊医务人员均为一级防护，随后患者被诊断为新冠肺炎疑似病例，当晚即在医院隔离。16日转至地坛医院，20日确诊。

例2，女，55岁，山东人，住大兴区青云店镇解州营村，为6月20日确诊病例的密切接触者，主要活动地点为自家蔬菜大棚，6月11至14日患者前往大棚，晚上18时返回家中，未外出，15日，患者白天大棚干活，晚上前往村内兴唐双益超市购物。之后未再外出。16日至17日，患者去大棚干活。18日自觉食欲下降，19日患者到大棚干活。16时接到通知，其女儿为核酸检测初筛阳性，20日核酸检测阳性，由120转运至大兴区人民医院后确诊。

病例3，女，45岁，黑龙江人，工作居住在丰台区南苑街道警备东路6号，系酒店客房部服务员，为6月18日确诊病例的密切接触者，主要在工作场所活动，10日到工作场所附近的便民超市购物，19日发病，20日确诊。

病例4，男，32岁，北京人，住海淀区八里庄街道核二院马神庙，工作单位为北京某科技投资有限公司（朝阳区华严北里），每日主要往返于家与单位。6月5日到凯德MALL首地大峡谷店，6日至住总大厦(朝阳区慧忠里)，7日至燕莎奥特莱斯购物。6月14日至某4S店做汽车保养（西城区德胜门外教场口街4号）。18日发病，19日开私家车前往海军总医院就诊后居家，20日由120救护车转运至海淀医院后确诊。

病例5，女，39岁，北京人，住丰台区长辛店街道珠光逸景2号院，6月5日、8至12日曾在丰台区嘉园一里居住，15日，因北京市疫情原因，工作单位开始停工，此后未再去过单位，到凯德MALL大峡谷店。16日回长辛店住处在小区池塘下面的广场活动，期间未与其他人近距离接触和交谈。17日，至小区北边体温检测点附近的快递分发处取快递，至居委会办理小区新的出入证，至小区糖豆生活超市购买食材，18日自述未外出，19日至丰台中西医结合医院发热门诊就诊，20日确诊。

以上确诊病例均已送至定点医院进行隔离治疗。

庞星火提示，市民朋友外出一定要佩戴好口罩，保持手卫生,触摸过公共场所的物品后要及时洗手或进行手消毒,回家后及时洗手，与他人保持1米以上的社交距离。公共场所要规范佩戴口罩，保持社交距离，室内清洁消毒,单位和个人都要落实各自防控责任，避免疫情的传播。