北京全市施工工地发现3例确诊病例 涉及2个工地

人民网北京6月22日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第129场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市住房和城乡建设委员会副主任丁胜介绍，截至6月21日24时，排查住建系统16个区（平谷区无此情况）435个项目，去过新发地的人员743人，接触过来自新发地食材配送人员或其他人员的879人，共1622人，现已全部完成核酸检测。目前全市施工工地共发现确诊新冠肺炎病例3人，涉及2个工地。已及时会同相关区和疾控部门按照要求处置，相关工地采取了封闭管理措施，情况平稳。

丁胜介绍，针对当前北京市住建系统的疫情防控形势，北京市住建委连续出台紧急通知，细化完善施工现场疫情防控措施。主要是几个方面：一是严格落实“四方责任”，提出三个“坚持”， 坚持“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”，坚持“三防”“四早”“九严格”，坚持采取最坚决、最果断、最严格的措施，做到应查尽查、应检尽检、应隔尽隔。

二是强化施工现场精细化疫情防控，提出三个“严格”，严格执行施工现场封闭式管理措施，有新发地密切接触人员的工程项目暂时禁止人员出入；严格落实出入测温登记制度，体温异常人员不得进入施工现场；严格按照二级响应下十五项措施及相关防控指引要求，对办公室、宿舍、食堂、卫生间、淋浴间等室内场所定期进行通风消毒，重点对猪牛羊肉等食材的进货查验情况进行检查，确保来源可追溯。

三是加大重点人员排查力度，再次强调，排查筛查人员应包括施工现场各参建单位（建设单位、监理单位、总承包单位、专业承包单位、专业分包单位、劳务分包单位等）所有人员。在做好10类人员核酸检测“应检尽检”基础上，对5月30日以来到过新发地（农产品中心批发市场、国际水产城、日用品市场等重点区域）的人员做好核酸检测全覆盖，并根据需要扩大检测范围。

四是加强对食堂厨师、配菜、采购、服务、保洁、保安等重点人员的健康监测，发现异常及时处置。五是配合做好施工现场流调工作，施工现场发生疫情后，工程项目参建单位要主动配合属地卫生疾控部门做好施工现场所有人员的流行病学调查工作，全面如实报告行动轨迹、接触人员以及身体状况，确保流调筛查不漏一人。

丁胜表示，6月份历来是建筑行业施工的高峰期，针对近期施工现场出现新冠肺炎确诊病例情况，结合施工现场人员密集程度高、防控难度大的特点，市住建委将按照市委市政府、市新冠肺炎疫情防控工作领导小组要求，扛起责任，持续发力，严防严控，全力做好建设工程施工现场疫情防控工作。