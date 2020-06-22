首届中国智慧居家养老高峰论坛云峰会在京举办

6月20日，由中国信息协会主办，老吾老养老集团承办的“2020中国智慧居家养老高峰论坛云峰会”在北京举办。论坛重点聚焦“普惠型居家养老服务”、“智慧养老服务”、“新医养结合养老服务”等话题。

开幕式上，中国信息协会副会长侯玲林致“‘互联网+’助力，开辟中国智慧养老新时代”主题开幕词；国家原卫生部副部长、中国人寿首任总裁、中国健康旅游保险产业创新联盟理事长何界生女士发表了“加快发展智慧居家养老，为天下老人服好务”主题致辞。承办方老吾老集团董事长张彩虹女士致“坚守孝道孝德诚信，创新普惠养老，造福中国老人”的主题词。老吾老集团高级副总裁筱丹代表云峰会组委会发起“践行初心，坚守孝道孝德诚信，造福天下老人”的倡议，原国家旅游局司长、中国社科院旅游研究中心研究院、国家行政学院电子政务专家委员会专家唐洪广，北京商报社长助理、西街传媒总裁王海岩，以及来自中泓资本的嘉宾分别从各自领域进行了精彩的主题演讲。

在论坛上，行业专家、企业和投资机构负责人分别从所在领域就“中国智慧养老及新医养结合养老服务模式”，进行深度探讨。其中，国家信息中心首席工程师李新友，原《中国策划》杂志社主编、香港97回归文化活动总策划、中国老年教育蓝皮书编委张洪亮，中国中医药信息学会食疗分会副会长兼秘书长、环球中医药杂志社社长李宏亮，分别从智慧居家养老综合服务平台标准构建、中国智慧养老与新医养结合养老服务之路、新医养结合养老服务角度，进行解读。老吾老集团、北京康复之家、汝创汇集团、壹佰米机器人科技的负责人则分别就所在领域，分享了智慧养老及新医养结合养老经验，东兴证券、庄和控股分别从投融资视角对中国智慧养老及新医养结合养老服务之路阐述了观点。

峰会上还发起了《全民全商总动员，推广践行孝道孝德联合倡议》，致力于把推广践行孝道孝德诚信切实深刻植入民众、适老服务企业与商家的心底，大力倡导广大涉老适老企业和商家能够持续对老人报以真诚之心，行孝德之实，坚定不移的维护信誉商誉，携手为广大老人诚信提供优质高质量服务，共同佑护老人的生命和健康，共同构建中国老人居家养老服务的共同体。

此外，老吾老集团宣布开启居养App的线上服务，从生活、健康、文化、心理、安全五大关怀服务角度关爱老人。在聚焦广大60岁及以上老人养老服务刚需的同时，探索通过整合集团自有专业医养结合养老服务资源、与居家养老相关的优质专业康护/医疗/生活服务机构、居家养老服务产业链上的优质品牌服务商和供货商，以App为纽带，老吾老“互联网+居养护理”驿站为线下支撑，以线上线下融合互动方式为广大老人提供综合养老服务。论坛上还启动了“老吾老第五届银发飘飘”线上线下全国才艺大赛发布会，通过公益性全国大型文化活动，把丰富广大老年人的精神文化生活落到实处。