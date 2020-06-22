北京20日新增报告22例确诊病例

6月20日零时至24时，本市新增报告本地确诊病例22例、疑似病例3例、无症状感染者3例。

6月20日零时至24时，本市新增报告本地确诊病例22例、疑似病例3例、无症状感染者3例。22例新增确诊病例中，男性11例，女性11例；年龄平均42岁，最小1岁7个月，最大86岁；北京户籍10例，外省户籍12例；丰台区10例，大兴区8例，海淀区3例，通州区1例；临床分型轻型3例，普通型19例。

6月11日零时至6月20日24时，本市累计报告本地确诊病例227例，在院227例。尚在观察的无症状感染者18例。

6月20日零时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，在院1例。（记者 贾晓宏）

6月20日17例新增病例流调情况

病例1，男，25岁，河北人，住大兴区黄村镇，工作单位为大兴区孙村乡磁魏路1号某食品公司，6月19日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例2，女，43岁，北京人，住大兴区安定镇，工作单位为大兴区孙村乡磁魏路1号某食品公司，6月19日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例3，女，28岁，山东人，住大兴区青云店镇，工作单位为大兴区孙村乡磁魏路1号某食品公司，6月18日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例4，男，57岁，黑龙江人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场，6月18日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例5，女，55岁，黑龙江人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场，6月15日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例6，男，27岁，河北人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场，6月15日发病，20日确诊，临床分型为轻型。

病例7，男，21岁，河北人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场，6月19日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例8，男，47岁，山东人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场，6月18日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例9，男，50岁，北京人，住大兴区黄村镇，曾到新发地市场采购，6月18日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例10，女，59岁，北京人，住丰台区花乡，曾到新发地市场采购，6月20日核酸检测阳性，20日确诊，临床分型为普通型。

病例11，女，24岁，北京人，住大兴区西红门镇，曾到新发地市场采购，6月12日发病，13日、14日两次核酸检测阴性，19日第三次核酸检测阳性，20日确诊，临床分型为普通型。

病例12，男，55岁，北京人，住大兴区西红门镇，曾到新发地市场采购，6月16日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例13，男，56岁，北京人，住通州区北苑街道，曾到新发地市场采购，6月19日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例14，男，47岁，河北人，住海淀区永定路街道，为6月16日确诊病例的密切接触者，19日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例15，女，86岁，北京人，住海淀区永定路街道，为6月19日确诊病例的密切接触者，20日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

病例16，男，20岁，河北人，住大兴区高米店街道，为6月18日确诊病例的密切接触者，18日发病，20日确诊，临床分型为轻型。

病例17，女，1岁7个月，湖北人，住丰台区花乡，其母亲在新发地市场工作，该患儿为6月13日和17日确诊病例的密切接触者，17日发病，20日确诊，临床分型为普通型。

新发病例活动小区或场所

6月19日新增确诊病例活动过的小区或场所：

海淀区：

永定路街道永定路70号院

丰台区：

花乡（地区）乡黄土岗社区宜兰园二区

花乡（地区）乡潘家庙路9号院

花乡（地区）乡天骄俊园

花乡（地区）乡新发地经营者乐园

卢沟桥街道五里店南里小区

马家堡街道角门北路

马家堡街道角门路60号木箱厂宿舍

大兴区：

高米店街道郁花园一里

黄村（地区）镇海鑫北路17号院

黄村（地区）镇狼垡一村

黄村（地区）镇三间房村福旺街

清源街道枣园东里社区首邑上城

天宫院街道珺悦国际

西红门（地区）镇建新庄三条

西红门（地区）镇西红门一村镇光街

6月20日新增确诊病例活动过的小区或场所：

海淀区：

永定路街道永定路70号院

丰台区：

花乡（地区）乡新发地经营者乐园

花乡（地区）乡新发地潘家庙平房

花乡（地区）乡宜兰园一区

南苑街道警备东路6号

新村街道大溪地一区

右安门街道翠林小区2里

长辛店街道珠光逸景2号院

通州区：

北苑街道天时名苑小区

大兴区:

安定镇佟家务村东5条

高米店街道郁花园一里

黄村（地区）镇海鑫北路17号院

黄村（地区）镇刘二村团结路24号

青云店镇解州营村

西红门（地区）镇瑞海五区

西红门（地区）镇兴海日苑