北京丰台核酸检测采样超40万人

疫情就是命令，防控就是责任。记者从丰台区获悉，截至6月21日6时，全区核酸检测采样已经超过40万人。

“保护好试剂盒，让医护人员先躲躲。”6月18日傍晚，北京雷雨交加。风雨过后，丰台区新村街道鸿业兴园、彩虹街区、三环新城等小区争分夺秒，夜色下继续开展居民核酸检测咽拭子采样工作。小区的微信群也热闹起来：“感谢医护人员和志愿者守护我们的家园！致敬”“我们加油，就快顶过难关了！”“北京加油……”

按照疫情防控要求，丰台区先后为新发地市场从业人员、大数据筛查的涉疫相关人员、新发地市场周边小区居民、辖区餐饮从业人员、辖区农产品市场经营人员等重点人群进行采样检测。目前正在扩大检测范围，对中高风险地区常住居民进行核酸检测咽拭子采样。

丰台区相关负责人介绍说，丰台区坚持联防联控、专群结合，精准测算应检人群底数，加强调度衔接，统筹利用区域医疗资源，以辖区二、三级医院、社区卫生服务中心为主，积极争取部队医疗力量的支持，多机构、多梯队，安排医务人员定期轮换，保证采样力量到位；协调属地、相关部门，全力解决各采样点医务人员休息问题，围绕“防暑降温”，设置遮阳伞、电风扇、移动冷气机、防暑饮品、食物补给等，做好后勤保障；为抗疫一线工作人员提供充足的防护服、口罩、面屏和消毒用品，控制交叉感染风险。除此之外，截至6月14日9时，丰台区全区4500余名下沉干部全部返岗社区防控。在北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组的坚强领导下，丰台全区上下一盘棋，只要一天没有取得疫情防控的胜利，就时刻保持战时状态，夜以继日、风雨无阻，时刻绷紧疫情防控这根弦。（记者 孙颖）