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河北高碑店、平谷马坊、廊坊万庄三地设站

全天候中转调运进京蔬菜水果

2020年06月22日10:52 来源：北京日报

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，为保障供应北京市场蔬菜水果进京运输顺畅，国家发展改革委会同北京市、河北省指导设立外地进京蔬果类生活物资运输中转调运站，全天候24小时为各地进京的蔬菜水果提供中转调运服务，全力以赴保障北京市场蔬菜水果充足供应和价格基本稳定。

为保障当前疫情防控形势下供应北京市场蔬菜水果进京运输顺畅，国家发展改革委会同北京市、河北省指导在高碑店新发地农副产品物流园、北京市平谷区马坊物流基地、廊坊市万庄服务区建立外地进京蔬果类生活物资运输中转调运站，全天候24小时为河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙古、天津等地进京的蔬菜水果提供中转调运服务。相关周边省份蔬菜水果生产流通企业可充分利用中转调运站，实现对北京市场的运输和供应。

在国家发展改革委协调下，京东物流于6月20日入驻高碑店新发地农副产品物流园，联合物流园主办方推出高碑店至北京京东物流保供服务项目，先期调配100辆厢式货车组建专门车队投入承运，着力打通进京蔬果物流运输瓶颈，以疫情前运价标准收费，降低进京蔬果运输成本，全力以赴保障北京市场蔬菜水果充足供应和价格基本稳定。（记者 李祺瑶 贾晓宏 牛伟坤）

(责编：李轶群、许晓华)


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