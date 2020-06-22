热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

巴西确诊病例突破百万

2020年06月22日08:41 来源：北京商报

据巴西卫生部当地时间20日晚公布的最新数据，该国单日新增新冠肺炎确诊病例34666例，累计确诊1067579例；新增死亡病例1022例，累计死亡病例49976例。巴西累计确诊病例数仅次于美国，居全球第二。

巴西新增病例数在此前一周较为稳定，曾有人认为可能已进入平台期。但19日巴西报告新增确诊病例54771例，创疫情暴发以来的新高，因此疫情走向仍然不明朗。

巴西专家表示，巴西各地区疫情处于不同发展阶段，北部地区总体好转，中西部地区在恶化。在东南部地区，大城市的疫情开始出现平台期迹象，但疫情在向中小城市蔓延。

专家提醒，最近巴西很多地区商业重新开放，人员流动增多，可能导致一两周后确诊病例大幅增加。

为保证肉类和奶制品卫生安全，巴西农业部、经济部和卫生部19日联合推出一系列在肉联厂、奶制品工厂加强防控疫情的措施，包括厂房内通风消毒、员工操作时严格防护、避免厂区内人群聚集、发现疑似病例尽快隔离等。

北京商报综合报道

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn