巴西确诊病例突破百万

据巴西卫生部当地时间20日晚公布的最新数据，该国单日新增新冠肺炎确诊病例34666例，累计确诊1067579例；新增死亡病例1022例，累计死亡病例49976例。巴西累计确诊病例数仅次于美国，居全球第二。

巴西新增病例数在此前一周较为稳定，曾有人认为可能已进入平台期。但19日巴西报告新增确诊病例54771例，创疫情暴发以来的新高，因此疫情走向仍然不明朗。

巴西专家表示，巴西各地区疫情处于不同发展阶段，北部地区总体好转，中西部地区在恶化。在东南部地区，大城市的疫情开始出现平台期迹象，但疫情在向中小城市蔓延。

专家提醒，最近巴西很多地区商业重新开放，人员流动增多，可能导致一两周后确诊病例大幅增加。

为保证肉类和奶制品卫生安全，巴西农业部、经济部和卫生部19日联合推出一系列在肉联厂、奶制品工厂加强防控疫情的措施，包括厂房内通风消毒、员工操作时严格防护、避免厂区内人群聚集、发现疑似病例尽快隔离等。

北京商报综合报道