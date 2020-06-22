中非为国际抗疫合作树标杆

图为6月1日，在赤道几内亚首都马拉博，中国医疗专家组考察一所收治新冠肺炎患者的定点医院并捐赠抗疫物资。

中国赴赤道几内亚抗疫医疗专家组供图（新华社发）

6月17日，由中国和非洲联盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同发起的中非团结抗疫特别峰会以视频方式举行。中国国家主席习近平主持峰会并发表主旨讲话。

中非领导人在团结抗疫形势下举行的这次特殊聚会，务实高效，成果丰富。峰会达成的广泛共识，尤其是中国领导人提出的一系列重要倡议和主张，为中非乃至国际抗疫合作注入强劲的动力与信心。

显示中非团结的底色

外媒普遍认为，中非团结抗疫特别峰会的成功举行具有重要影响和深远意义。

阿尔及利亚通讯社报道称，此次中非团结抗疫特别峰会旨在凝聚中非团结抗疫共识，并进一步促进中非友好合作关系，是中国和非洲国家“增进互信团结、促进多边合作、降低新冠肺炎疫情影响并共同实现更好发展的机会”。报道援引外交人士的观点称，中非抗疫合作反映了中国加强国际抗疫合作的坚定立场。

《今日非洲新闻》称，中非团结抗疫特别峰会在强调“团结”与“合作”中落幕。团结合作精神使中非人民得以站在一起，共同抗击疫情。

英国广播公司引述埃及总统塞西的话称，此次峰会坚定了推动中非关系前进的政治意愿。

非洲多国领导人对此次峰会以及中非抗疫合作给予高度肯定。

非盟轮值主席、南非总统拉马福萨代表非洲国家感谢习近平主席和中国政府、中国人民为非洲抗击新冠疫情提供重要支持。他说，此次特别峰会显示出非中之间团结的深度和韧性。非中团结以及更加良好的多边合作是我们赢得抗疫斗争的关键。

埃塞俄比亚新闻社报道称，埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德感谢中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨和塞内加尔总统萨勒提议召开此次峰会。艾哈迈德在社交媒体上表示：“现在伙伴关系是关键，我们相互学习，以减轻和克服疫情威胁。”

尼日尔总统兼西非国家经济共同体主席伊素福表示，西非国家经济共同体成员国赞赏并拥护中非合作论坛框架下的中非伙伴关系，正是这样的伙伴关系促成了中非团结应对疫情的行动。中国政府在这场与新冠肺炎疫情的斗争中取得了非凡的成绩，这增强了非洲伙伴们对中国的尊重和钦佩之情。

当前全球疫情形势仍然严峻，非洲疫情也在发展。在这一关键时刻举行中非团结抗疫特别峰会，也将为支持多边主义、加强国际抗疫合作注入新的动力。

“我们只有比病毒行动得更快才能战胜它，而快速行动的最关键因素就是团结。”世界卫生组织总干事谭德塞表示，此次峰会对于全球加强团结、共同抗疫十分重要。

体现继续合作的决心

团结合作是抗击疫情最有力的武器。自新冠肺炎疫情发生以来，中国与非洲国家始终守望相助、患难与共。

埃及总统发言人巴萨姆·拉迪近日在社交媒体上表示，此次峰会讨论了如何进一步加强中非团结和合作抗疫，称赞中国为遏制疫情的典范，赞扬中国在帮助他国抗击疫情中发挥的作用。

尼日利亚学者奥莫鲁伊也在接受媒体采访时回顾了中非抗疫合作的历程并指出，当中国面临新冠肺炎疫情时，大多数非洲国家选择坚定地支持中国。那段时间，埃塞俄比亚航空公司向中国运输了大量医疗用品。如今，疫情在非洲大陆蔓延，中国又作为值得信赖的朋友向非洲国家伸出援手。非洲从中国学了很多抗疫经验，比如勤洗手、保持社交距离和待在家中，这些已经被证明对遏制疫情至关重要。

“作为中国的重要合作伙伴，非洲获得大量援助，特别是当新冠病毒开始重创非洲大陆时。”埃及媒体界人士哈齐姆·萨米尔对中国在有力控制本国疫情后又致力于帮助非洲国家抗击疫情的行动给予赞赏。“中国向非洲提供了大量呼吸机、口罩和防护服等医疗物资，这些都是抗击疫情必不可少的。”

来自乌干达的联合国高级顾问穆西瓦表示，抗击新冠肺炎疫情是一场巨大的战斗，各国都没有办法通过单打独斗赢得胜利，而中国政府、中国企业为非洲抗疫提供大力支援。

《今日埃及》等媒体认为，此次峰会反映了中非将继续合作遏制新冠肺炎疫情的决心，同时呼吁国际社会通过减免债务等方式继续支持发展中国家，特别是非洲的发展中国家，以便其能够重启经济刺激计划，维持经济发展成果。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松指出，非洲面临诸多医疗卫生方面的挑战。此次峰会让非中继续加强抗击疫情合作，双方合作也扩展至加强非洲公共卫生系统领域。非中合作的基础是友谊和尊重，每个国家都可以从别国的经验中获益，这也是非中合作的方式。

埃及总统塞西表示，中国在有效抗击疫情方面的努力和发挥的作用值得赞赏。在政治团结和实现共赢的框架内，非洲大陆坚定地与中国这样重要的、认真的国际伙伴加强合作。

带来实实在在的好处

“中方将继续全力支持非方抗疫行动”“中方将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务”“中方将同二十国集团成员一道落实二十国集团缓债倡议”……习近平主席在主旨讲话中的一系列承诺引发路透社等外媒的关注，让国际社会尤其是非洲国家对中非抗疫合作的前景充满期待。

肯尼亚《星报》认为，此次峰会的召开为非洲带来实实在在的好处，包括落实二十国集团缓债倡议，加快推进非洲疾控中心总部建设以及承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后为非洲国家提供便利等。

谭德塞表示，中国已经向非洲多国派出抗疫医疗专家组，习近平主席作出的支持非洲国家和其他发展中国家抗击疫情的承诺已得到落实。他鼓励中国和非洲继续合作，与世界卫生组织和国际社会一道，加强卫生安全。只有通过协调和多边行动、分享经验、共同努力，才能够战胜新冠肺炎疫情。

作为“南南合作”的一种形式，中国和非洲的抗疫合作为新冠肺炎疫情下的世界增添一抹暖意。

伊素福表示，通过与非盟、联合国及世界卫生组织的通力合作，中国为全球抗击新冠肺炎疫情作出了杰出的贡献。西非国家经济共同体成员国坚定支持联合国与世卫组织在抗击新冠肺炎疫情行动中的领导作用，希望全球都能动员起来，最终找到抑制新冠病毒的有效疫苗。

“中国是一个不可或缺的、诚实可靠的合作伙伴。赤道几内亚同中国友谊深厚，愿进一步借鉴中方的抗疫经验和诊疗方案，加强双方卫生领域合作，共同推动两国关系不断发展。”赤道几内亚总理奥巴马·阿苏埃说。

加纳新爱国党总书记博阿杜表示，中国在国际上率先驰援非洲，为非方抗疫提供了重要的经验和物资支持。“我们心存感激，希望中方继续分享更多统筹推进疫情防控和经济社会发展的‘中国智慧’。”

“只要有人类命运共同体理念的光芒照耀，就能通过团结合作让世界充满温暖。”南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维表示，现在正是人类携手打造一个共同愿景的时候。这个愿景将促进人们相互关心，并唤起人们对整个地球的关心。