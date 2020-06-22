“中非团结抗疫必将赢得胜利”

四月十六日，在布基纳法索首都瓦加杜古，布方代表欢迎中国政府派遣的抗疫医疗专家组专家。

（新华社发）

6月17日，中国国家主席习近平在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话。坚定不移携手抗击疫情，坚定不移推进中非合作，坚定不移践行多边主义，坚定不移推进中非友好——习近平主席向国际社会发出中非团结合作的时代强音。

多位非洲华侨华人高度关注峰会召开及习近平主席的讲话内容。他们在接受本报记者采访时纷纷表示，“我们是中非团结抗疫的见证者、参与者和贡献者。”

“增强非洲国家战疫信心”

“恰逢其时的一次峰会。”博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌表示，当前，非洲疫情形势依然复杂严峻，此次峰会传递出中非团结一心、共克时艰的深厚情谊，必将增强非洲国家的抗疫信心。“习近平主席提出继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非方来华采购抗疫物资等举措，将帮助非洲国家解决物资短缺的燃眉之急，体现中国援非抗疫始终如一的担当。”南庚戌说。

“习近平主席讲话全文公布后，我仔细读了几遍。四个‘坚定不移’是实实在在的援非抗疫举措，如及时雨一般，对非洲国家抗疫情、稳经济、保民生意义重大，格外振奋人心。”肯尼亚中国妇女联合总会会长包萍感慨道，非洲许多国家医疗卫生体系薄弱，承担着疫情防控的巨大压力。中国领导人承诺“新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家”，令人备感温暖。

“我们要坚持人民至上、生命至上，统筹资源，团结合作，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，最大限度降低疫情负面影响。”习近平主席的这段话令南非华人警民合作中心主任李新铸印象深刻。“这体现了中国政府一贯坚持的‘人民至上’理念。我们相信，中非携手并肩，必将取得抗疫最后胜利！”

加强共建“一带一路”合作；将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜；在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务……习近平主席在讲话中提出促进非洲发展振兴的多项举措，令尼日利亚金门集团副总裁邱晓东连连称赞。“中国帮助非洲克服疫情冲击，加快复苏经济，真正做到了急非洲人民之所急。”

在马达加斯加华商总会会长蔡国伟看来，此次中非团结抗疫特别峰会的重要影响和深远意义必将持续释放，中非团结抗疫为全球抗疫合作树立了典范。中国再次以实际行动展现出中非患难与共的兄弟情谊，诠释了中非命运共同体的深刻内涵。

“中国把非洲当成一家人”

“面对疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持，我们铭记于心。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。”习近平主席在讲话中回顾了中非患难与共的深厚情谊。旅非华侨华人正是中非友好的见证者。

李新铸表示，“在中国抗击疫情的过程中，非洲各界坚定支持中国的抗疫工作。非洲疫情发生后，中国投桃报李，汇集各方力量和资源施以援手。来自中国的防疫物资为非洲战胜疫情发挥了关键作用，中国无私分享抗疫经验‘授人以渔’，有利于提高非洲国家自身的抗疫能力。”

“中非团结抗疫的务实行动表明，病毒没有国界，唯有秉持人类命运共同体理念，团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情。”李新铸说。

南庚戌表示，疫情发生后，中博两国相互支持合作。“中国是第一个向博茨瓦纳捐赠紧急物资的国家。中国协调国内医疗专家与博方举行视频会议、提供了疫情防控知识库，毫无保留地向博方分享抗疫经验，受到了博茨瓦纳各界的高度评价。”南庚戌说，博总统马西西在多个场合表达了对中国的谢意。博方主流媒体《卫报》评论文章称，中国是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。

包萍表示，身边的肯尼亚朋友高度关注峰会召开，并第一时间阅读习近平主席讲话英文版。“肯尼亚民众积极评价中肯友好关系，对中国提出的惠及非洲发展的举措十分欢迎。”

“中国医疗专家组赴马达加斯加开展工作，为支援当地战疫作出了重要贡献。中马两国深入开展了医疗卫生方面的合作。”蔡国伟表示，当地民众亲身经历疫情蔓延的严峻时刻，也亲身感受中国支援本国抗疫的实际成果。“我能明显感觉到，当地民众对中国的认可度不断提升，他们的感激之情是发自内心的。”

“中国在做好自身防控工作的同时，积极支援非洲国家战疫。在此次特别峰会上，习近平主席又提出支持非洲抗疫及经济发展的务实举措。中国的大国担当令非洲国家政府及民众感佩不已。”邱晓东说。

“为中非友好发挥作用”

习近平主席表示，面对疫情，中非双方更加团结，友好互信更加巩固。多位受访旅非侨胞动情讲述，在他们与住在国民众携手战疫的日子里，“患难见真情”的故事几乎每天都在上演。

6月15日，南庚戌所在的环球广域传媒集团参与主办的“携手同心 共同面对——新冠肺炎疫情下的中非民间外交及媒体合作研讨会”举行。“我们邀请了非洲主流媒体、专家学者及非洲黑人领袖曼德拉的后人，共同探讨如何发挥媒体作用，加强民间外交，联合推进当地防疫工作。”南庚戌说。

“疫情发生后，我们提供集团旗下3家酒店作为隔离酒店，支持尼日利亚和利比里亚的疫情防控工作，同时向当地持续捐赠抗疫物资。”邱晓东说。

3月5日，南非出现第一例新冠肺炎病例，李新铸坐不住了。他第一时间发出倡议，号召当地华侨华人为南非警察部门捐赠口罩、消毒液等防疫物资，短短两周时间就筹集到了100万人民币。

“在经营压力及风险不断增大的困难境遇下，我的建筑公司仍然保证旗下1000余名非洲员工不失业，这是我们应尽的社会责任。我们还通过红十字会等机构，向当地弱势群体捐赠粮食，给他们送去最需要的帮助。”包萍说，“华侨华人是中肯民间交流的纽带，能为中非友好发挥积极作用。”