精细地“管”推动精准地“分”

以前是“扔进一个筐”，现在是“细分四个桶”；过去发力“减源头”，而今实现“再利用”……如今在上海，垃圾分类装袋、定时定点分类投放已是基本常识，垃圾分类这一“新时尚”日益成为“好习惯”。

习近平总书记强调，“实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。”上海之所以能调动起市民参与的积极性，让垃圾分类蔚然成风，关键就是下了一番“绣花”功夫。弄堂狭窄，没法设置垃圾桶，就改造硬件，投放不占固定位置、推着就能走的移动垃圾箱房；群众反映垃圾桶满溢等问题处理不及时，就打造精细化管理平台，借用科技手段提高处置效率。

如今，垃圾分类正在全国渐次铺开。因地制宜，比着现实去设计，贴着人心去执行，以精细地“管”推动精准地“分”，我们就能让更多人行动起来，养成垃圾分类的好习惯。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 01 版）