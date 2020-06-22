欧洲多国进入“边恢复边防疫”阶段

疫情缓解以来，西班牙巴塞罗那的大街小巷人气逐步恢复。图为6月19日，人们在巴塞罗那的街道上骑行。

新华社发

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近期欧洲疫情防控形势总体继续向好，恢复正常社会生活的步伐不断加快。多国逐步松绑边界管控措施的同时，为配合社会进一步“解封”，继续推出更多扶持经济的新举措。

鉴于疫情整体趋缓，欧洲多国近日开始根据各自情况实施新一轮“解封”措施，相继宣布大幅放开边界管控措施。欧洲整体进入“边恢复边防疫”阶段。

欧洲国家的经济救助措施持续出台。为应对可能出现的疫情反弹，许多国家仍保持部分限制措施，并提醒公众继续做好防控措施。

多国大幅开放边界管控

欧洲多国最近一段时间陆续公布了重开边境的时间表，允许国际航班起降，以扩大欧洲内部人员和货物往来，进而提振经济。

6月15日是《申根协定》签署35周年纪念日。欧盟成员国内部自当天起开始放宽非必要跨越国界的临时禁令。从15日开始，比利时重新向欧盟成员国和瑞士、列支敦士登、冰岛、挪威4个申根区国家以及英国的居民开放边境。

法国总统马克龙6月14日宣布法国全面复工复课。自15日起，法国取消其欧洲内部边境的大部分限制，向来自欧盟和申根区国家以及英国的旅客开放边境，法国人也能够再次在欧洲国家之间旅行。自7月1日起，法国人可以前往欧洲以外、疫情得到控制的国家旅行。

西班牙政府宣布从6月21日起欢迎所有欧洲游客到访西班牙。18日，西班牙政府还提出一项总额超42亿欧元、旨在重振旅游业的计划。

意大利是第一个向国外游客解除旅行限制的欧盟国家，已从6月3日开始允许欧盟和申根国家及多个欧洲国家的游客不受限制入境。从15日开始，意大利进一步放松管控措施，允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和其他文化场所重新开放。

奥地利航空15日恢复航班运营，从16日起，奥地利恢复与欧洲31国的人员自由往来，但将继续保留对西班牙、葡萄牙、瑞典、英国的旅行限制。18日，匈牙利总理府部长古亚什宣布，匈牙利国家紧急状态即日解除，匈牙利将向所有欧盟成员国重开边界。

希腊15日起重新开放全国博物馆、季节性酒店等，并向包括中国在内的29个“低风险国家”游客开放边境，这些游客入境时将接受随机病毒检测。来自欧盟航空安全局认定的“高风险国家”名单中的游客则必须接受病毒检测。

欧盟还计划从7月1日起逐步放开对欧盟以外国家的旅行限制。

持续推出稳经济举措

受疫情冲击，欧洲多国都面临经济衰退困境，力促经济重新走上正轨依然是各国政府的重要课题。欧洲多国近期继续推出一系列稳经济举措。

6月19日，欧盟及其成员国领导人召开视频峰会。欧委会主席冯德莱恩敦促各国尽快就大规模“恢复基金”的实施细则等达成一致，以推动经济回归正轨。欧盟当前提议设立一项规模达7500亿欧元的“恢复基金”，用于帮助欧盟成员国在疫情后重建经济，但各方就这一基金的资金来源和使用方法等实施细则一直未能达成共识。

6月17日，德国政府通过了财政部长追加的625亿欧元财政预算计划，目前这一计划尚需联邦议院通过。加上此前通过的1560亿欧元补充预算，德国今年的财政预算规模达到了创纪录的2185亿欧元。本月初，德国执政联盟还就总计1300亿欧元的经济刺激方案达成一致。

6月10日，法国将紧急应对疫情的经济救助规模提升至1360亿欧元，加上政府已扩大到公司和欧盟机构的融资担保，法国已经动员了高达4600亿欧元的资金。与此同时，西班牙、意大利等国也都在不断增加出台紧急救助措施，例如西班牙政府16日又批准了一项针对全国各个大区总额为160亿欧元的疫情后重建基金。目前意大利出台的800亿欧元紧急救助措施陆续落实到位，同时释放了约7500亿欧元流动性。

采取措施防止疫情反弹

根据世界卫生组织公布的数据，截至欧洲中部时间6月21日10时许，欧洲地区累计报告确诊病例已超过250万例。虽然欧洲大部分国家疫情缓解，但个别国家形势依然严峻，不少国家表示“随时可能重新收紧”防控措施。

世卫组织近日敦促各国政府在制订复工复产相关举措和重振经济计划时，充分考虑全民健康福祉。欧委会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉·基里亚基季斯日前表示，必须适应疫情防控措施的常态化。各国必须为自己的措施负责。

在大规模“解封”的同时，欧洲多国政府提醒民众不能放松警惕，并保留部分限制措施。从6月15日起，比利时再次为每位公民发放可重复使用的布口罩，要求在工作场所佩戴口罩，并规定乘坐公共交通时必须保证1.5米社交距离。

德国联邦与各州政府商定将继续执行保持1.5米社交距离、特定公共场合佩戴口罩、加强卫生措施、限制人员接触等规定，以防范疫情反复。

在波兰，新一轮解封措施实施后不再强制要求民众在室内外佩戴口罩，但户外聚会仍需遵循2米的社交距离规定。爱尔兰国家公共卫生应急小组近日召开会议，建议政府在全国范围推广戴口罩和面部遮盖物。

罗马尼亚采取全国有条件恢复露天餐厅营业，有条件开放海滩和允许500人以下的露天音乐会和演出等。斯洛文尼亚政府允许200人以下集会活动，政府仍要求民众保持社交距离，并建议在室内公共场所佩戴口罩。

希腊政府18日宣布，在近期出现新冠病毒聚集性感染的克桑西州实施的封闭措施将延长一周。希腊15日宣布重启旅游业，当天即有约6万人入境。同一天，克罗地亚增加11例输入型病例，克罗地亚内务部称，病例数反弹表明疫情远未结束。目前，约有十几万欧洲游客正在克罗地亚度假。

世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格18日在哥本哈根举行的视频记者会上提示，欧洲各国要做好准备，“以应对非常可能出现的新冠肺炎疫情反复”。

（本报布鲁塞尔6月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 16 版）