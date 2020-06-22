“公筷公勺”彰显文明新风

无论从现代文明饮食习惯出发，还是从疾病预防、公共卫生角度而论，使用公筷公勺、推行分餐制都是一场亟待深化的“餐桌革命”

公筷公勺仿佛一面镜子，映照着公共卫生意识与社会文明风貌。疫情防控是对病毒的战斗，也是对生活方式的检验、健康习惯的重塑、文明素养的培育

“用餐实行分餐制、使用公筷公勺”“餐饮服务企业应当配备公筷公勺，有条件的应当推行分餐制，引导消费者文明健康就餐”。前不久，《北京市文明行为促进条例》正式施行，明确提倡使用公筷公勺、推行分餐制。不少餐厅积极响应、完善服务流程规范，对用餐客人进行善意提醒。

“公筷公勺”“分餐制”，看似饮食、生活方面的小事，实则关系卫生健康，体现社会文明程度。新冠肺炎疫情防控期间，越来越多的人意识到，科学防疫、避免病毒交叉感染需要重视细节，而日常用餐环节不容忽视。11位疾控专家曾做过一个实验，测试使用公筷与否对用餐后细菌数量的影响，发现菌落总数最大相差250倍。主动使用公筷公勺、践行分餐制，养成文明就餐良好习惯，能够有效避免“病从口入”，降低病毒传播风险。

日前，习近平总书记在主持召开专家学者座谈会时指出，要倡导文明健康绿色环保的生活方式，开展健康知识普及，树立良好饮食风尚，推广文明健康生活习惯。现实中，人们习惯于围坐一桌，你一筷、我一勺。其实，用公筷夹菜、公勺盛汤，有条件时分餐而食，不仅不会影响团聚氛围，还更有利于健康。“一双公筷，健康常在”。无论从现代文明饮食习惯出发，还是从疾病预防、公共卫生角度而论，使用公筷公勺、推行分餐制都是一场亟待深化的“餐桌革命”。以小小的公筷公勺为抓手，改变用餐习惯、树立文明新风，具有重要的现实意义。

文明健康生活方式的养成，并非一日之功，难以一蹴而就。事实上，倡导使用公筷公勺、推行分餐制早已有之，但效果一直不够理想。有专家研究了非典前后居民的健康行为，结果发现，非典期间外出就餐人群中“总是”和“较多”使用公筷者分别为12.1%和24.8%，到2006年3月则分别降至11.2%和22.7%。可见，习惯的培养更非易事。如何改变“疫情来了重视卫生，疫情过后自我放松”，也是一道值得思考的公共课题。

使用公筷公勺、推行分餐制，关键在于落细落实，将其真正融入日常生活。有媒体随机采访了100组路人，“太麻烦”“不习惯”是影响推广使用公筷公勺的主要因素。这也提醒人们，使用公筷公勺、推行分餐制，需要从我做起、从现在开始。努力提升自我的卫生意识、健康理念，从文明就餐的点点滴滴做起，就能“习惯成自然”。正如有专家所说，难就难在没成习惯，小众变大众，就不觉得难了。倡导公筷公勺与分餐制是一次全民健康实践，离不开社会成员的共同努力。

制作带有“公”字标识的公筷公勺，提供的公筷比普通筷子长3厘米，严格做好公筷公勺清洗、消毒工作，创建“放心餐厅”作为示范……随着北京、上海、广州等多地积极鼓励使用公勺公筷、推行分餐制，一系列可操作性较强的地方标准与行业指南陆续出台，有力推动文明用餐理念更加深入人心。随着越来越多人参与其中、自觉践行，相信舌尖上的“新食尚”，也能促进文明健康的“新风尚”，让我们的生活更美好。饭前便后要洗手，居家生活勤通风，打喷嚏时捂口鼻，公共场合戴口罩，用餐使用公筷公勺……走向我们的小康生活，这些讲卫生、讲科学、讲文明的好习惯，也应必不可少。

公筷公勺仿佛一面镜子，映照着公共卫生意识与社会文明风貌。疫情防控是对病毒的战斗，也是对生活方式的检验、健康习惯的重塑、文明素养的培育。尊重他人就是尊重自己，保护他人也是保护自己。培养良好生活方式，涵养社会公共文明，我们就能为爱国卫生运动凝聚强大力量，让文明习惯覆盖每一个生活细节。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 05 版）