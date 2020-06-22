人民论坛：涵养“收放自如”的本领

“该管起来就能够迅速地管起来，该放开又能够有序地放开，收放自如，进退裕如，这是一种能力。”在新冠肺炎疫情防控斗争中，从一开始以社区为单位群防群控、联防联控，到适时启动分区分级、分类分时、有条件的复工复产，再到如今继续抓好常态化疫情防控、加快恢复社会生产生活正常秩序，所呈现的正是“收放自如，进退裕如”的高超智慧和治理能力。

对任何一个人口众多、人员流动频繁的国家而言，迅速地通过管控遏制疫情传播，有序地放开和恢复生产生活秩序，都是一件难度极高的事情。然而在中国，先是全国驰援武汉、延长假期等防控措施，接着又有序按下复工、复产、复商、复学等“重启键”和“快进键”，展现出举世瞩目的中国力量、中国精神、中国效率。之所以能做到这些，靠的是党中央的集中统一领导，靠的是集中力量办大事的制度优势，靠的是全国动员、全民参与、全方位凝聚抗疫合力。收放自如的防控实践，进退裕如的社会管理，成为中国制度优势和治理效能的一个生动注脚。

思路决定出路，眼界决定境界。只有登得高、望得远，看清趋势与大势，处理问题时才会胸有成竹、收放自如。有些事情如果囿于一时一地，很可能就会无解、碰壁。在急难险重任务面前如果乱了心神、失了方寸，要么操之过急、要么行动迟缓，那么就会在困难、被动、消极的泥淖里越陷越深。想要“任凭风浪起，稳坐钓鱼船”，就必须提高站位、放大格局，涵养“风雨不动安如山”的定力，擦亮“不畏浮云遮望眼”的慧眼，历练“越是艰险越向前”的韧劲。

从哲学视野中体察，“收”与“放”不同场景自如切换，既展现出把握分寸尺度、灵活调整策略的方法论，也展现出体察形势变化、驾驭复杂局面的世界观。收放自如、进退裕如的背后，有对大和小、多和少、缓和急、远和近等对立关系的全面分析，有对整体和部分、主要和次要等事物矛盾的统筹驾驭。对共产党人而言，提升收放自如、进退裕如的能力，关键是掌握马克思主义哲学看家本领，不断提升理论思维水平，不断提高工作的科学性、预见性、主动性与创造性。

收放自如的能力不是一朝一夕就可达到，需要经年累月的磨砺。《庄子》里“承蜩”的佝偻者、“解牛”的庖丁，都是拿捏力道、收放自如的高手，而他们游刃有余的技能，得益于无数次的反复练习。正所谓，“略裕于学，胆经于阵”。靠学习增加谋略，靠实践磨砺胆识，是形成收放自如能力的必经之路。不经历几次“风吹浪打”，不接几块“烫手山芋”，不做几回“热锅上的蚂蚁”，很难涵养有序有方、从容不迫的本领。不断“摸索、碰壁，总结、提高，再前进”，才能逐渐抵达收放自如的境界。

收放自如的背后，是对时与势的科学把握，是对规律与规矩的谨严遵从，是对事物的“道”和“度”的精准拿捏。从认识论和世界观上涵养收放自如的境界，从方法论和事业观上精进收放自如的本领，我们必能不断提升认识世界、改造世界的能力，战胜一切艰难险阻，实现国家长治久安和人民幸福安康。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 04 版）