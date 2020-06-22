一本104页的中西双语对照手册，根据新冠肺炎防护、诊断和治疗等专题分类汇总，记录着553条中国一线医生的抗疫问答。这是旅西华侨华人和留学生与当地医学界合作的成果，为当地抗击疫情发挥了重要作用。

3月初，疫情在西班牙迅速蔓延。很多华侨华人自发向当地医院捐赠医疗物资。“在同当地医护人员交流过程中，对方提出，希望我们可以帮助联系中国一线抗疫专家，咨询疫情防控和诊治相关信息。”“全球抗疫志愿者联盟”发起人、西班牙IESE商学院博士生李成程介绍，成立该组织的初衷就是为西班牙等国的抗疫医生提供一个交流平台。

志愿者们最初的主要工作是收集西班牙医生的疑问，翻译后联系中方专家解答，再译成西语，并经当地华侨华人医生核对后，反馈给提问者。经过一段时间口口相传，越来越多西班牙医生成为志愿者，积极向需要者推介该平台。更多亚洲、非洲和中东地区懂英文的医生也闻讯参与进来……截至目前，已有近40个国家超过1200名医生加入该联盟平台，累计回答各国医生咨询超过550次。

巴塞罗那医生玛丽埃亚·卡玛是最早受益者之一。卡玛表示：“最初我们不太了解新冠病毒的传播方式和诊治方法，中国医生在联盟平台为我们答疑解惑，提供了很大帮助。”负责西语翻译组协调和组织工作的安琪说：“最紧张的时候，一天要翻译回复二三十个问题。尽管很辛苦，我们只有一个念头，利用自己所学所长为抗疫尽一份力。”

为了让更多人获取疫情防控和诊疗信息，联盟从3月底至今已举办8场在线讲座和研讨会，邀请中国医生分享抗疫经验，最多时吸引了600多名医生同时在线观看。

曾参加线上讲座的西班牙重症专科医生劳伦特表示：“在联盟志愿者的帮助下，我们得到很多中国医护工作者无私分享的宝贵经验，非常感谢！面对疫情，世界各国只有团结一致，才能取得最终胜利。希望联盟未来可以开展更多讲座和经验交流，为世界各地的医护工作者提供相互学习与合作的机会。”

目前，联盟已与巴塞罗那大学临床医院达成合作协议，邀请该院相关专家通过联盟平台向全球推出疫情专题讲座，并配有中西英三语种字幕。志愿者们表示，期待更多医生和志愿者加入联盟，“使其成为一个无国界的信息交流平台，为抗疫合作搭建桥梁”。

（本报马德里6月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 03 版）