北京高考防疫方案月底公布

打赢疫情防控阻击战

昨天下午，第128场北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，高考防疫安排方案计划6月底发布，北京高校毕业生9月之前再次返校可能性很小。对于高校毕业生行李打包邮寄问题，李奕表示，要避免“一刀切”。

高考防疫方案将于月底发布

北京青年报记者了解到，6月20日，本市如期举行了2020年高考第二次英语听力机考。从考试情况来看，全市各考点考场秩序井然，疫情防控有力，考试平安顺利完成。“这次英语听力机考是即将到来的高考、中考前一次难得的演练机会。”李奕表示，下一步，本市将研究完善7月份高考和中考考试组织工作方案，确保今年高考和中考工作顺利完成。

李奕介绍，对即将到来的高考，本市研究一系列措施和工作预案，加强与疾控部门会商，确保考生考试安全。“目前已经完成对考生不同情况、考点不同情况等考务方案的起草和落实，目前正在推演和细化，计划于本月底进行发布。防疫保障应急处置、怎么戴口罩等要求也在计划和研究中，考试当天遇到考生发热等特殊情况的安排也有具体部署”。

中小学暑假不能增加学习负担

本市各个非毕业年级即将进入期末时间，李奕重申，小学一二三年级没有考试，小学其他年级在区教研中心指导下，采用多种形式完成期末考试和考查，既可以开卷也可以限时线上少量答题，中学非毕业年级也是如此。

对于即将来临的这个特殊的暑假，李奕说，本市将统筹本学期、暑期和下学期的安排。各区、各学校会积极行动，服务好学生暑期生活，不是简单补课，增加学习负担，教育部门和学校对孩子也不会一放了之，会持续做好沟通交流，为新学期开学做好身心准备。

9月前高校毕业生再次返校可能性小

“4月份开始就寻求机会、努力创造条件让毕业年级先返校，完成毕业的相应工作，但随着疫情的变化，本市防疫措施也随之调整，终止了毕业生返校计划。” 在提到高校毕业生返校问题时，李奕表示，根据这次疫情的判断，9月份前毕业生再次返校的可能性很小。

李奕还强调，各高校要重点开展食堂等环境的全面消杀，对校内经营的摊主和管理人员的核酸检测要做到全覆盖。根据疫情发展形势，动态调整防控措施和工作方案，为下学期顺利开学奠定基础。

毕业生行李打包邮寄避免一刀切

“同学们有什么困难和个性化需求可以随时向学校提出”……针对高校毕业生反映的行李打包、邮寄的时间和方式等问题，李奕表示，北京充分考虑学生诉求和感受，避免工作简单化、一刀切，在采取各项措施前，要“一对一”“点对点”与每位同学充分沟通。针对不同学生的特殊情况，采取相应解决办法，“一人一策”做好工作。

此外，对于部分学生将在本校继续读研、在京就业等情况，还是要“一人一策”地结合学生需求，精准做好服务。“如果毕业生工作单位目前暂不接收行李物品，可以跟学校提出，在学校暂时存放至适合的时间点，学校再邮寄。”李奕说。

文/本报记者 武文娟 蒋若静 林艳