加快检测步伐 跑在疫情前面

每一位居民都应该感谢这些英勇无畏的“逆行者”。有关部门应加大对核酸检测工作的支持保障力度，为医护人员和相关工作人员提供充足的防暑降温饮料及药品，确保检测采样工作顺利开展。每一位居民都应坚持戴口罩、勤洗手、不扎堆、不聚集等抗疫好习惯，把首都疫情防控的大网织牢织密，与“逆行者”们共同努力，早日打赢这场疫情防控硬仗。

6月21日，第128场北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，今年1月份发生新冠肺炎疫情以来，本市注重切实提高核酸检测能力，新发地聚集性疫情发生后，本市核酸检测能力迅速提升，截至6月20日，核酸检测机构扩至124所，日最大检测能力从10万份扩增到23万份以上。（相关报道见03版）

新发地批发市场聚集性疫情发生后，北京市迅即启动应急机制，紧紧依靠人民群众，全力以赴，分秒必争，主动出击，打响了一场与病毒赛跑的疫情防控硬仗。在这场阻击战中，核酸检测成为实施精准防控，遏制疫情蔓延的有效手段。

每种病毒都有独特的核酸序列，核酸检测旨在查找受检者呼吸道标本中是否存在病毒核酸，以此确定受检者是否被新冠病毒感染。本次聚集性疫情出现后，北京牢牢抓住核酸检测这个防控有效手段，锁定新发地市场这个重中之重，实现所有进出人员检测的全覆盖，最大限度避免遗漏。在此基础上，进一步扩大检测范围，对重点区域的重点人群做到应检尽检。

按照统一部署，有关方面组织对新发地等涉疫市场和涉疫社区相关人员、本市中高风险街道乡镇常住居民等六类应检尽检人群，按照风险等级细化轻重缓急，渐次开展核酸检测。从涉疫市场相关人员到各农贸市场工作人员，再到餐饮、食堂、物流、外卖等从业人员和中高风险街乡人员，都在陆续接受检测。快速、大范围的核酸检测，对坚决遏制疫情蔓延扩散发挥了重要作用。

面对急剧扩大的检测需求，北京市加强统筹调度，迅速提升核酸检测能力，跑在了疫情前面。过去一周，全市核酸检测采样人数从每日8000人增长到近50万人，检测能力实现较大幅度提升。截至6月20日6时，已累计采样229.7万人，日最大检测能力快速扩增到23万份以上。

当前，首都疫情防控形势依然严峻，疫情防控工作仍然存在不确定性，我们需要继续加快检测步伐，努力持续跑在疫情前面。

北京的生物医药产业具有雄厚实力，统计资料显示，北京市医药工业规模以上企业超过300家。相关企业拥有的第三方检测机构是全市检疫检测的重要力量，应该进一步用足用好，以战时机制迅速提高检测能力。各家企业应积极履行社会责任，挖潜增效，提升检测质量和效率。有关部门应加大对企业的支持力度，以此增强北京核酸检测力量，加快检测脚步，实现在更大范围人群中开展核酸检测的防控目标。

疫情发生以来，北京核酸检测的步伐持续加快，同时快而不乱，市级统筹、属地负责，突出重点、分批实施，采检分离、安全有序。检测过程中，基层干部和志愿者们加班加点通过家园微信群、“敲门行动”等方式，有序组织居民进行登记、采样。医护人员更是穿着厚厚的防护服，在汗水的浸泡中，忙碌着为居民们采样……炎炎酷暑中，众多工作人员坚守抗疫一线，他们是英勇无畏的“逆行者”。

每一位居民都应该感谢这些英勇无畏的“逆行者”。有关部门应加大对核酸检测工作的支持保障力度，为医护人员和相关工作人员提供充足的防暑降温饮料及药品，确保检测采样工作顺利开展。同时，每一位居民都应坚持戴口罩、勤洗手、不扎堆、不聚集等抗疫好习惯，把首都疫情防控的大网织牢织密，与“逆行者”们共同努力，早日打赢这场疫情防控硬仗。