与病毒赛跑 北京8天核酸采样超200万人

在与新冠病毒较量的过程中，一场大规模的核酸检测工作正在北京铺开。

自6月11日北京新发地批发市场聚集性疫情发生以来，截至6月20日24时，北京已累计报告新冠肺炎确诊病例227例。据北京市疾控中心通报的案例，有不少确诊患者、无症状感染者是在核酸筛查中被及时锁定的，对管理传染源，阻止疫情进一步传播至关重要。

6月20日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市委组织部副部长张强在新闻发布会上说，6月13日以来，为迅速阻断疫情传播，北京市启动全面核酸检测，截至6月20日6时，已累计采样229.7万人。

北京市统计局的数据显示，截至2019年年末，北京常住人口为2153.6万人。这意味着，只用了8天时间，就完成了对超过1/10北京常住人口的核酸检测采样工作。

这轮疫情发生之前，北京市核酸检测能力是每日9万人。激增的检测需求如何满足，近日，中青报·中青网记者探访了多个核酸检测采样点，直击北京大筛查。

启动大数据排查，六类人群做到应检尽检

新发地市场里的樱桃批发商杜娟，是6月13日新发地批发市场暂时休市后首批接受核酸检测的人员之一。当天，她排了一天的队，“排得腿都酸了”，直到晚上终于做完了核酸检测。休市后，新发地批发市场内人员按照要求实施闭环管理，8000多名经营、采购和工作人员于6月13日全部进行了核酸检测，并转运至集中观察点，进行集中医学观察。

最有效的阻隔新冠病毒传播的方法，就是尽快找到所有与新发地有关联的已经感染新冠病毒或可能感染的人。北京市立即决定，将核酸检测范围扩大到新发地周边小区4.6万名居民，以及5月30日以来去过新发地市场的人。

新发地市场东边1.7公里处，银地家园的居民在6月14日凌晨接到了社区发来的核酸检测通知。该小区居民拍摄的一段视频显示，为了减少人员聚集，社区按照楼号安排了检测时间。这位居民在视频中说：“没有发现特别紧张的情况，大家的心态还是很好的。”

北京东三环的盛福小关市场的水果商贩小齐，多年来一直从新发地批发水果，他和妻子都被安排了做核酸检测。小齐说，之前听说做核酸检测特别难受，但没想到标本采集很快，“医生直接用棉签通过嘴巴在喉咙上取样，比我想象的简单。”

更大范围的排查还在进行。北京市委组织部官微6月15日发布消息称，北京市各区全面开展“敲门行动”，摸排与新发地有关人员等信息。大兴区表示，6月15日至16日，大兴区新冠肺炎防控领导小组办公室协调三大运营商，向有可能在5月30日以后路过新发地批发市场的市民发送配合填报信息的相关短信。

家住大兴区首邑溪谷的刘女士就接到了名为“大兴区新冠肺炎防控领导小组办公室”发来的短信。短信显示，经过全市大数据分析，她可能在5月30日以后去过新发地批发市场，并要求刘女士即刻停止外出，立即配合填报相关信息，镇、街道等属地工作人员会与她联系安排做核酸检测。

在某证券公司工作的小杜，也被公司安排去做了核酸检测。6月12日，他曾和一位亲戚吃饭。而这位亲戚曾在6月8日到新发地购买过蔬菜，在公司对员工轨迹进行排查时，他如实汇报了行踪。

6月17日，北京再次将核酸检测范围扩大，张强在发布会上表示，北京将对六类人员应检尽检。这六类人员分别是：新发地等涉疫市场、涉疫社区相关人员，北京市中高风险街道、乡镇常住居民，北京市医疗卫生机构从业人员，公共领域服务人员，已返校学生及教职员工，参与重点区域社区防控一线工作人员。

社区“敲门行动”，地毯式排查，组织居民应检尽检

在北京的“敲门行动”中，街道工作人员挨家挨户敲门，用最原始的方法地毯式排查，保证“应检尽检”。

比起楼房，平房的防疫工作更难开展。东城区鼓楼苑社区是一处老胡同，常住着5100位居民。社区党委书记、居委会主任孟立新一户一户敲开门，记录居民的行踪。她说：“在排查中，我们坚持不漏一间房子不漏一个人。如果当时家里没人，我们也都在门上贴了提示。”

孟立新说，根据大数据筛查，社区有13位居民曾经去过新发地。经过敲门排查，又找到去过新发地的6位居民。社区工作人员组织这些人及其密切接触者共52个人，到指定地点做核酸检测，之后这些居民进行居家隔离。

在这场规模巨大的核酸检测中，始终坚持在一线的社区工作者，又一次扮演了重要角色。

6月18日下午，在海淀区最大的检测点，四季青桥西北角的建材市场，海淀区各街道的社区工作者正冒着大雨，有序组织养老机构工作人员进行核酸检测。

“压力太大了，检测的人太多了，忙不过来。”海淀街道城管执法队班组长孙大鹏正在指挥人员有序排队。孙大鹏说，这里还检测去过海淀区玉泉东商品交易市场或途径市场的人员，街道派车把相关人员送过来进行采样。

尽管下着暴雨，但工作人员却没有停止工作。一位学苑路街道的工作人员说：“从春节到现在，各种极端天气经历了好多次，在雨中吃饭、工作已经习以为常了。”由于所处街道有很多大学，这位工作人员从最初接返京的学生，到现在组织返校师生进行核酸检测，已经3个多月没休息了。

在北京丰台区的一些小区，医护人员直接进驻，夜以继日地进行核酸采样。居民在小区微信群留言：“感谢医护人员和志愿者守护我们的家园！致敬～”“我们加油，就快渡过难关了！”“炸酱面加油，北京加油～”……

医护人员：“大雨、高温，这都不是事儿！”

“戴着口罩，先清咳两声，然后，摘了口罩说‘啊’……”在海淀区四季青桥西北角的检测点，海淀区万寿路医院的检验师郭娟和同事正在暴雨中为前来检测的人员采样。她说，不论天气状况如何，都能保证采集到合格的标本，“大雨不是事，高温也不是事。这些都不是事”。

在这个检测点，来自海淀区疾控中心、各二级医院、社区卫生服务中心的48名工作人员正在忙碌。每天从8时开始至深夜，社区、街道组织前来检测的人源源不断。

苏家坨镇社区卫生服务中心主管护士李亚男已经在四季青桥检测点工作了多日。6月18日下午，海淀区突降暴雨，还夹杂着冰雹，搭建起的帐篷里很快就浸满了雨水。但医务人员仍坚持做完采样工作。

街道工作人员把车开到临时搭建的采样帐篷门前，工作人员撑着伞，方便车上的人迅速下车跑到帐篷里。由于戴着护目镜，李亚男的眼前满是水汽。有些人来检测时将证件用密封袋紧紧包裹，这样一来，李亚男需要隔着护目镜、面屏、密封袋核对证件信息，她说：“要格外认真。”由于前来检测的人员较多，李亚男需一遍遍重复检测指导。隔着口罩和防护服，她只有大声喊才能保证对方听清，一天下来，嗓子非常难受。

这几天，李亚男也经历过高温的考验，在30℃多的天气下，她穿着防护服一干就是几个小时，脱下防护服时，全身没有一处是干的，甚至还有同事因为高温晕倒。但李亚男说：“我更希望天气比较晴朗，能够尽快把检测做完。”

6月19日，在位于东城区沙井胡同6号院的鼓楼苑社区检测点，北京市第六医院胸血管外科副主任医师冯喆已经在高温天气下连续工作了5天。

冯喆说，对于一线的工作人员，医院都会进行多次培训，从采集咽拭子的手法，到自我防护措施等。冯喆记得，有一天在工体西门的检测点工作时，当天烈日炎炎，不少居民7时就开始排队。中午，一名孕妇在社区工作人员的搀扶下来到检测台前，表示希望能插队先检时，没有一个人反对，“大家还是人情味很足的。”

北京市第六医院肾内科男护士杨雪斌得知医院需要一线检测人员时，义无反顾地报了名。他刚结婚不久的妻子是北京协和医院特需国际医疗部的护士，也报名参加小汤山医疗梯队。杨雪斌说：“压力肯定是有的，但我们不敢考虑那么多风险，考虑多了就害怕了。我们两个一定健健康康地上，平平安安地回。”

王碧涛是北京市西城区平安医院的一名口腔科医生，6月17日以来，他和同事进驻新街口足球场核酸采样点，和另外3家医院的医务人员一起扛起采样的任务。

王碧涛说，尽管自己对取咽拭子的工作并不陌生，但还是和其他同事一起认认真真参加了好几遍培训。在培训中，医护人员们还相互采样，体会采样的感觉，以减少实际操作中给市民带来的不适感。

增加核酸采样点 满足市民需求

6月20日一早，家住北京西城区新街口街道78岁的鄂大妈就在街道的安排下，来到位于新街口足球场的核酸检测点进行采样。这个能日采样1万人的检测点，服务辖区内21个社区的居民。

在西城区，这样的核酸检测采样点有34个，过去几天已经累计采样10万余人。

随着防控工作的不断细化，北京市要求对新发地等涉疫市场、涉疫社区相关人员等六类人员应检尽检，普通市民愿检尽检。由于市民核酸检测意愿的激增，北京市在各区增设了一些临时采样点，满足市民的需求。

北京市西城区新街口街道办主任郭海龙介绍，街道在选择设置临时核酸检测采样点时，是有考虑的，例如这个足球场，周围没有居民小区，不扰民，通风条件好，也有利于消杀。足球场场地宽阔，可将采集区、等候区进行分离，有效疏散人群。新街口足球场目前设置了8条采样通道，最高峰时，可以实现每小时完成采样至少800人次，有效减少人员等待时间。

记者注意到，北京各区的临时采样点较多选择在体育场等空旷、周边居民较少的场所。采样点都按单向行进路线设计，通常有等候区、检测区等区域；还设置了隔离区，一旦待检人员出现发烧等情况，迅速进行隔离待查。

据张强介绍，过去的一周，北京市核酸检测采样人数从每日8000人增长到近50万人，检测能力也实现了较大幅度提升。目前，北京市区两级共设置采样场所474个，采样点位2083个，调集来自59家二、三级医疗卫生机构、28家第三方检测机构、20家疾控机构的7472名工作人员轮班采样，全负荷运行。

本报北京6月21日电

中青报·中青网记者 张敏 刘世昕 来源：中国青年报