6月20日新增确诊病例26例 其中境外输入1例 本土病例25例

人民网北京6月21日电 （许心怡）据国家卫生健康委员会官方网站消息，6月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例26例，其中境外输入病例1例（在福建），本土病例25例（北京22例，河北3例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为本土病例（均在北京）。

当日新增治愈出院病例3例，解除医学观察的密切接触者397人，重症病例与前一日相比增加2例。

境外输入现有确诊病例82例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例1869例，累计治愈出院病例1787例，无死亡病例。

截至6月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例331例（其中重症病例15例），累计治愈出院病例78413例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83378例，现有疑似病例13例。累计追踪到密切接触者756965人，尚在医学观察的密切接触者6339人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（境外输入2例）；当日转为确诊病例2例（无境外输入）；当日解除医学观察1例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者111例（境外输入58例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1619例。其中，香港特别行政区1128例（出院1077例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区446例（出院434例，死亡7例）。