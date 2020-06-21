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德国肉联厂新冠聚集性感染人数过千

2020年06月21日08:45 来源：新华网

德国北莱茵-威斯特法伦州居特斯洛县一家肉联厂近日发生新冠病毒聚集性感染事件，截至20日下午，约5800名员工接受病毒检测，确诊感染人数上升至1029人。

居特斯洛县县长斯文-乔治·阿登纳在当天举行的新闻发布会上表示，对于当地而言，此次疫情“前所未有”，但仍有机会避免实施区域性“封城”。确诊病例增长正在减缓，疫情主要发生在该肉联厂内部，未向当地居民扩散。

当地卫生部门官员托马斯·库尔布施说，肉联厂的切割部门是疫情“重灾区”，约三分之二的员工被确诊感染。

据德国媒体报道，一个流动团队正对肉联厂员工住宅进行排查。应当地政府要求，德国军方出动65名士兵协助进行病毒检测工作。

据报道，居特斯洛县已要求该肉联厂从20日起停产14天，以避免病毒进一步传播。此前，肉联厂全部约6500名员工及其家属已被隔离，当地中小学和幼儿园也被要求从18日起停课至29日。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所20日发布的数据显示，截至当日零时，德国累计新冠确诊病例189135例，较前一日增加601例；累计死亡病例8883例，较前一日增加11例；累计治愈病例174700例。（记者张毅荣）

(责编：许心怡、崔元苑)


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