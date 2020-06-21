北京：10万快递小哥接受核酸检测

昨天，在西城区北展广场上，快递外卖行业从业人员有序排队，进行核酸检测采样。 本报记者 贾同军摄

记者昨天从国家邮政局获悉，北京邮政、快递企业已开始陆续安排一线从业人员进行核酸检测，此次核酸检测共涉及北京市的17家邮政、快递企业的10.3万名一线从业人员，计划于6月22日24点之前完成全部检测采样工作。另据了解，美团、饿了么、盒马、每日优鲜等外卖和电商平台也宣布开始对外卖和配送骑手进行核酸检测，以消除可能存在的疫情隐患。

截至目前，北京市邮政快递从业人员未报告确诊和疑似病例，寄递渠道也保持了安全稳定畅通的良好趋势。数据显示，6月11日至20日，北京地区揽收包裹快递6809万件，同比增长22.86%；投递快递包裹8245万件，同比增长25.57%。

国家邮政局要求严格执行最新版的疫情防控期间邮政快递生产作业场所操作规范，科学佩戴口罩，减少人员聚集，加强生产作业场所和邮件快件的通风消毒等措施，确保从业人员和消费者的生命安全和身体健康。

目前，顺丰、美团、饿了么、盒马、京东、苏宁、菜鸟等平台都已安排北京员工进行核酸检测。

上周五晚上，顺丰快递小哥刚忙完一天的收派工作，就连夜分批有序抵达全市各区的核酸检测指定点等待检测。美团已经对在疫情高风险地区有过订单的骑手暂停接单，这些骑手除了接受核酸检测外还将居家隔离14天。

京东物流将为全部在京快递员、货车司机和生鲜仓储人员提供免费核酸检测，目前已经有超过2000名员工完成了检测。同时，京东还升级了人员及货品安全保障，推行无接触配送，提升“移动菜篮子”供应保障，并做好包裹的消毒工作。

苏宁为旗下在京的苏宁易购、苏宁小店、苏宁家乐福、苏宁物流、天天快递小哥、苏宁帮客安装工程师等一线员工进行免费核酸检测，目前已经有超5000名员工完成了检测，其余员工也将在最短的时间内分批次完成检测。（记者 马婧 孙奇茹 赵鹏）