意大利去年12月废水中检出病毒

据新华社电 意大利高等卫生研究院18日发布的一项研究结果显示，研究人员在意大利北部两座城市米兰和都灵去年12月的废水样本中检测出新冠病毒的核糖核酸。

意大利高等卫生研究院水质专家朱塞平娜·拉罗萨和食品安全专家伊丽莎白·苏弗雷迪尼牵头这项研究。拉罗萨的团队检测了2019年10月至2020年2月在意大利北部多个城市废水处理厂采集的40份废水样本。

两个实验室用两种不同方法确认米兰和都灵去年12月18日采集的废水样本中有新冠病毒核糖核酸。

意大利高等卫生研究院提到，法国一份住院患者样本的追溯检测结果显示，一名患者感染新冠病毒的时间可以追溯到去年12月底；西班牙最近一项调查发现，巴塞罗那市今年1月中旬采集的废水样本中有新冠病毒核糖核酸，“比西班牙报告首例本土新冠病例早40天”。

荷兰、法国和澳大利亚的科研人员也在废水中发现新冠病毒踪迹，正在推进研究。