世卫组织：新冠病毒仍在快速传播

6月19日，埃及胡尔加达一家酒店的工作人员为电动摆渡车消毒

新华社电 世界卫生组织19日表示，新冠病毒仍然在全球快速传播，各国要预防可能出现新的疫情高峰。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，新冠病毒目前仍然在快速传播，大多数人仍面临感染风险。世卫组织数据显示，18日各国向世卫报告的新增病例超过15万例，其中近一半来自美洲，南亚和中东地区也报告了大量病例。

谭德塞说，世界正处于一个新的危险阶段，虽然许多人都厌倦了居家避疫情，各国也渴望在社会和经济活动等方面放开，但他仍呼吁所有国家和民众保持高度警惕，继续保持社交距离，在适当时候戴口罩并经常洗手。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安说，现在还没有对“第二波疫情”的准确定义，一些地方新发现的聚集性感染事件不一定就意味着第二波疫情，有可能只是第一波疫情中的又一个“高峰”。

和通常流感的传播模式不同，新冠疫情在许多地方出现第一个高峰后并未出现大幅下降的情况，而只是因为防控而维持在一个相对稳定的水平。应利用这段平稳期在人员、物资等方面做好充分准备，以预防下一次可能出现的高峰。

对于中国北京出现的最新疫情，世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗说，北京最新疫情中的一些病毒基因序列已公开上传供大家分析研究，世卫组织也收到了中方的通报。对于特殊环境可能起到病毒传播“放大器”作用，应做更多、更详细的流行病学调查，这样才能深入了解病毒传播特点。 供图/新华社

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意大利去年12月

废水样本中检出新冠病毒

意大利高等卫生研究院18日发布的一项研究结果显示，研究人员在意大利北部两座城市米兰和都灵去年12月的废水样本中检测出新冠病毒的核糖核酸。

意大利高等卫生研究院水质专家朱塞平娜·拉罗萨和食品安全专家伊丽莎白·苏弗雷迪尼牵头这项研究。拉罗萨的团队检测了2019年10月至2020年2月在意大利北部多个城市废水处理厂采集的40份废水样本。

两个实验室用两种不同方法确认米兰和都灵去年12月18日采集的废水样本中有新冠病毒核糖核酸。

米兰和都灵去年10月和11月采集的废水样本中没有发现新冠病毒核糖核酸。这两市及北部城市博洛尼亚今年1月和2月采集的废水样本中发现新冠病毒核糖核酸。

意大利高等卫生研究院说，这项研究显示与法国和西班牙两项分析结果“相一致的信息”，可以“帮助了解新冠病毒在意大利传播的起始”。

意大利高等卫生研究院提到，法国一份住院患者样本的追溯检测结果显示，一名患者感染新冠病毒的时间可以追溯到去年12月底；西班牙最近一项调查发现，巴塞罗那市今年1月中旬采集的废水样本中有新冠病毒核糖核酸。

意大利今年1月下旬首次报告新冠病例，迄今超过3.4万人死于新冠病毒。

荷兰、法国和澳大利亚的科研人员也在废水中发现新冠病毒踪迹，正在推进研究。据新华社