用好核酸检测打赢精准防控非常之战

七千多名工作人员轮班上岗，两千多个采样点位全负荷运行，北京核酸检测能力持续提升、检测范围不断扩大。目前，全市累计采样人数已逾220万，日均采样人数近50万，各检测机构的地点设置、人员配备、服务保障日趋合理，为落实“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的防控机制奠定了工作基础。

要跑在疫情的前头，必须依靠科学的方法和手段。每种病毒都有独特的核酸序列，核酸检测用以大范围筛查，可尽快找出那些处于潜伏期的无症状感染者，减少病毒进一步扩散，为防患于未然创造积极条件。本次聚集性疫情出现以来，北京牢牢抓住核酸检测这个精准防控的有效手段，突出重点、排好时序，第一时间锁定新发地市场这个重中之重，实现所有进出人员检测的全覆盖、不遗漏。在此基础上，进一步扩大检测范围，对重点区域、重点人群做到应检尽检，对其他人群做到愿检尽检。眼下，从涉疫市场相关人员到各农贸市场工作人员，再到餐饮、食堂、物流、外卖等从业人员和中高风险街乡人员，都在陆续接受检测。早发现、早报告、早隔离、早治疗，为我们坚决遏制疫情蔓延扩散发挥了重要作用。

争分夺秒、主动出击。抗击疫情这场非常之战，是对治理体系和治理能力的一次大考。从每日8000人增长到近50万人，过去一周，北京疫情防控工作取得积极进展，日均核酸检测采样人数大幅度提升，依靠的是中央的关心关怀，国家卫健委的指导部署以及兄弟省市的全力支持配合，同时也是北京加强统筹调度，不断提升防控工作组织力执行力战斗力的缩影。确保二级以上医疗机构全部到位，吸收第三方机构补充检测力量，同时加强信用体系管理，对第三方检测机构的检测能力和承担的任务量、检测质量进行全面评估和监控。各区落实属地责任，因地制宜制定具体实施方案。通过家园微信群、“敲门行动”等方式，分楼门、分楼栋、分小区、分时段有序组织居民进行登记、采样。动员街乡及社区工作人员、志愿者、下沉干部、在职党员等累计近20万人次投入组织动员、服务保障工作。“市级统筹、属地负责，突出重点、分批实施，采检分离、安全有序”，一套战时机制确保了检测体系的高效运转，织密着“防护网”，筑牢着“防控墙”，坚定着全市上下的战疫信心。

无论是精准到街道划分风险等级，还是迅速扩大检测范围摸清底数，都是为了打好防控主动仗。当前北京疫情形势依然严峻复杂，防控仍处于不进则退的紧要关头。不断巩固和拓展战胜疫情的基本面，还是要继续用好核酸检测这一有效手段。虽然目前北京的核酸检测能力显著提升，但本着让宝贵资源用在阻断疫情传播最关键节点的原则，广大市民还是要理性开展检测。根据专业部门建议，没有高风险区域出行史、没有接触过高风险人员、没有出现发热等症状的市民，无需焦虑着急检测，做好日常防护、降低感染风险才是更为切实的举措。而通过预约登记进行核酸检测的市民，也应严格按照防控要求，科学佩戴口罩、保持安全社交距离，配合社区工作人员的管理和疏导，有序接受检测。

抗击疫情，贵在抓早抓细，重在科学精准。病毒虽然狡猾，但历经磨砺的北京显然比半年前更富经验、更加成熟。用好用足核酸检测这个重要抓手，将防控体系织紧织密，我们一定能够最大限度降低疫情传播风险，牢牢掌握对疫情斗争的主动权。