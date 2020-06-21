7大批发市场日均上市蔬菜1.1万吨

在超市发双榆树店，蔬果、肉食、粮油等各类商品供应充足、价格稳定，广大顾客有序购买。本报记者 饶强摄

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市商务局二级巡视员王洪存介绍，一周以来，本市蔬菜等生活必需品供应总体保持稳定，七大批发市场蔬菜上市量日均达1.1万吨，昨天上市量达1.24万吨，供应总量继续扩大、稳中向好。目前，北京18家连锁超市已全部承诺，对10种与市民生活相关的蔬菜锁定价格，一个月内不涨价。

自6月14日以来，政府和市场双向发力，蔬菜市场供应总体保持了稳定。15日至19日，依托自身直采渠道的物美、京客隆和超市发等8家大型连锁超市蔬菜供应量日均达到2125吨，比12日增长80%。目前8家大型连锁超市库存充足。此外，全市粮油肉蛋流通渠道畅通，货源充足，品类丰富，供应稳定。

上周以来，北京多种保供措施持续发挥作用。按照国家发改委、商务部和北京市委市政府统一部署，北京市发改委、市商务局统一调度，首农食品集团通过商超、批发市场、团购团餐、电商渠道已销售国家调拨的蔬菜125吨。首农食品集团还在河北高碑店设立“蔬菜进京协调办公室”，6月19日组织包括西红柿、生菜、圆茄子等30个品种1243吨蔬菜进京，并通过超市、二级市场等全部完成发货。6月20日，又有1000多吨新鲜蔬菜起运北京。

继国家发改委、商务部协调外埠货源蔬菜进京，北京市商务局与河北省、山东省商务厅签订协议，三省市形成保供联盟之后，湖北省商务厅、云南省商务厅又向北京伸出援手，北京的供货渠道进一步扩大。

市区两级商务部门持续开展点对点监测和补货，加大信息监测反馈频次。各一级批发市场、大型连锁商超及电商平台积极行动，广泛开展了商超餐饮结对子帮扶、大手拉小手和承诺不涨价活动。其中，物美、京客隆、华冠、家乐福和超市发发挥产地优势，积极为机关单位、学校食堂和餐饮企业等提供产地直采，目前已对接400余家餐饮单位。首航依托覆盖全国的生鲜供应链平台，为中小零售商提供服务，承诺疫情期间，所有生鲜类商品批发价供应，零加价、零利润，已为多家便利店和小超市供货蔬菜水果75种、30余吨。超市发集团对小型企业进行帮扶，日配送33个品种达3500公斤。

此外，全市蔬菜直通车每日不间断地为居民提供服务，每天配送量约400吨，单车配送量比正常情况下增加了近30%，受益小区居民超200万人。6月15日至19日，4家重点生鲜电商企业日均采、销蔬菜量均由疫情前的200余吨增至目前的500余吨。（记者 李祺瑶 贾晓宏 牛伟坤）