北京多措并举筑牢疫情防控网

人民网北京6月20日电 （记者朱竞若、王昊男）截至6月19日24时，此次疫情北京本地已确诊病例205例。自6月11日发现疫情以来，北京分秒必争，主动出击，全力以赴控制疫情。当前，北京重点针对人员流动量大的服务行业、面向病人的各医疗机构，强化监管排查，防止百密一疏，确保不漏一人。通过堵漏洞、强防线、提标准，多措并举筑牢疫情防控网。

发现一个，排查一片，北京抓好重点病例流调排查，强化医院防控管理。19日，北大国际医院一急诊科护士确诊，引发社会关注，在20日举行的新闻发布会上，北京介绍了这一病例的详细情况和医院采取的防控措施，并介绍了全市院感防控工作，回应社会关切。北京已派出11个组14名专家，重点对筛查出确诊病例较多的20家医疗机构发热门诊进行现场督导，根据发现的问题，约谈了8家医院和5个区、2个管理单位的负责人，要求各医疗机构对照北京市院感防控16条措施，认真查找问题，发现问题，立行立改，办医主体和属地政府要扛起责任。

服务行业，重点盯住，北京加强人员流动量大的重点行业监管排查，发现问题立即整改。对全市医疗卫生机构、商场超市、宾馆酒店、客运车站等人群聚集的公共场所和生活饮用水集中供水、二次供水单位，全面开展疫情防控监督执法，对发现问题的479个单位和场所，下达监督意见书，并指导整改，要求各单位堵塞漏洞，筑牢防线。

不怕多，只怕漏，北京完善重点人群核酸检测措施，快递小哥、外卖骑手将全部进行检测。突出重点人群、重点区域、重点领域三个重点，优先检测新发地等涉疫市场及周边社区高风险人员，并陆续对餐饮、商超、集贸市场从业人员，36个中高风险街道乡镇居民，快递外卖行业从业人员等进行大规模核酸检测。目前，北京市区两级共设置采样场所474个，采样点位2083个，来自59家二、三级医疗卫生机构、28家第三方检测机构、20家疾控机构的7472名工作人员轮班采样，在高温下满负荷运行，截至20日6时，已累计采样229.7万人。据介绍，北京市核酸检测采样人数从一周前的每天8000人，已增长到现在的每天近50万人，检测能力也大幅提升。

《 人民日报 》（ 2020年06月21日 04 版）