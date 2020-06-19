北京发布商业服务业疫情防控新指引 今起执行

人民网北京6月19日电 （董兆瑞）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存介绍，按照二级响应相关防控措施要求，根据相关商业服务业领域特点和实际，市商务局组织对餐饮、商场超市、批发市场、商品交易市场、商超配送物流、外卖快递、美发美容、洗染、沐浴、家电维修、摄影、家政、加油站等13个行业指引进行修订。相关指引已经市疾控中心归口审核，并于19日正式发布执行。

北京市突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级，强调必须坚持“九严格” 防控措施。商务部门坚决贯彻落实市防控领导小组的部署要求，从严从紧从实抓好商业服务业疫情防控工作。

按照二级响应相关防控措施要求，根据相关商业服务业领域特点和实际，市商务局组织对餐饮、商场超市、批发市场、商品交易市场、商超配送物流、外卖快递、美发美容、洗染、沐浴、家电维修、摄影、家政、加油站等13个行业指引进行修订。相关指引已经市疾控中心归口审核，并于19日正式发布执行。

新的疫情防控指引，按照科学精准有效的要求，在落实防聚集、测体温、戴口罩、一米线、勤通风等防控措施基础上，进一步细化了具体防控标准和要求，特别强调了人员的健康管理、核验健康宝以及电梯、地下车库、卫生间等经营场所重点部位的消杀，为商业服务业企业开展疫情防控和相关部门执法检查提供依据。

餐饮行业指引中，明确了餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚餐活动，控制餐厅就餐人数，拉开桌位间距，确保间隔在1米以上，不得安排非同行顾客同桌就餐。

商场超市指引中，明确商场超市要落实测体温、分客流、防聚集、勤通风、常消毒等防控措施，工作人员在为顾客提供服务时应佩戴口罩，超市收银、称重、分拣等人员提供服务时应戴手套，以及经营场所出现疫情时经营管理者的处置措施。

快递外卖行业指引中，要求快递员和网约配送员在等候取货取餐时，要避免人员聚集，保持1米以上距离，在外出提供服务时应佩戴一次性使用医用口罩，进社区配送时，应按要求出示北京健康宝，可采取将物品放至快递柜、社区存放点等方式，实行无接触配送。

相关商务服务业行业疫情防控新指引可到北京市疾病预防控制中心（www.bjcdc.org）和北京市商务局网站（http://sw.beijing.gov.cn/）查询了解。

下一步，市区商务部门将协助城管执法、市场监管等部门加强农产品批发市场、餐馆、商场、超市等重点场所的行业指引，督促企业落实疫情防控主体责任，确保防疫措施落实到位。