北京通报昨日21例完成流调的新增确诊病例相关情况

人民网北京6月19日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了6月18日新增确诊病例相关情况。

庞星火介绍，6月18日0时至24时，北京新增新冠肺炎确诊病例25例，其中男性17例，女性8例；年龄平均45岁，最小25岁，最大69岁；北京户籍1例，外省户籍24例；丰台区18例、大兴区5例、西城区1例、海淀区1例；临床分型轻型7例，普通型18例，已完成调查的21例确诊病例均与新发地市场有关联。4例正在流调中。现将确诊病例具体情况通报如下：

病例1，男，陕西人，35岁，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月15日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例2，男，25岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月17日发病，18日确诊，临床分型为轻型。

病例3，女，48岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月16日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例4，女，50岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月17日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例5，男，55岁，四川人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月14日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例6，男，49岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月17日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例7，男，49岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月18日发病，18日确诊，临床分型为轻型。

病例8，女，24岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月16日发病，18日确诊，临床分型为轻型。

以上8例病例均为面面俱到餐馆员工，其中病例2为餐馆采购员，定期从新发地市场进货。该餐馆位于新发地冰鲜海鲜市场附近，就餐者多为附近冰鲜海鲜市场营业者。综合流行病学调查情况，考虑为一起与新发地市场相关联的聚集性疫情。

病例9，男，34岁，河北人，住大兴区高米店街道，工作单位为北京老杨特色烧烤店，冷荤师傅，店主经常去新发地采购。6月16日发病，6月18日确诊，临床分型为普通型。

病例10，男，43岁，河北人，住大兴区高米店街道，工作单位为北京老杨特色烧烤店，服务员，店主经常去新发地采购。6月17日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例11，男，53岁，河北人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场。17日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例12，男，24岁，河北人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场。6月17日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例13，男，53岁，河北人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场。6月17日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例14，男，45岁，福建人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场。6月18日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例15，男，51岁，河北人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场。6月14日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例16，女，27岁，河南人，住大兴区西红门镇，工作单位为新发地市场。6月10日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例17，男，43岁，河北人，住丰台区花乡，工作单位为新发地市场。6月16日发病，18日确诊，临床分型为轻型。

病例18，男，47岁，河南人，住大兴区西红门镇，在新发地市场从事询价工作。6月17日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例19，男，69岁，吉林人，住西城区展览路街道，退休。6月8日曾到新发地市场购物，14日发病，18日确诊，临床分型为轻型。

病例20，女，55岁，山东人，住大兴区清源街道，无业。6月6日曾到新发地市场购物，8日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例21，男，27岁，山东人，住海淀区永定路街道，事业单位人员，为14日玉泉东市场确诊病例的密切接触者，6月18日发病，18日确诊，临床分型为轻型。