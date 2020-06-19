北京新发地冰鲜海鲜市场附近一餐馆8人确诊

人民网北京6月19日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了昨天确诊的病例情况，其中8例病例均为面面俱到餐馆员工，其中病例2为餐馆采购员，定期从新发地市场进货。该餐馆位于新发地冰鲜海鲜市场附近，就餐者多为附近冰鲜海鲜市场营业者。综合流行病学调查情况，考虑为一起与新发地市场相关联的聚集性疫情。

这8例确诊病例具体情况如下：

病例1，男，陕西人，35岁，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月15日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例2，男，25岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月17日发病，18日确诊，临床分型为轻型。

病例3，女，48岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月16日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例4，女，50岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月17日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例5，男，55岁，四川人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月14日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例6，男，49岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月17日发病，18日确诊，临床分型为普通型。

病例7，男，49岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月18日发病，18日确诊，临床分型为轻型。

病例8，女，24岁，安徽人，住丰台区花乡，工作单位为新发地北水嘉伦面面俱到餐馆。6月16日发病，18日确诊，临床分型为轻型。