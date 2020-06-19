核酸检测阴性证明成离京“标配”

昨日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》，要求北京及各地交通运输主管部门进一步强化防控措施，严密防范疫情通过交通运输环节传播蔓延。北京市及环京“护城河”地区交通运输主管部门要增派执法力量，坚决防止旅客乘坐非法车辆进出北京。

记者也了解到，不论是省际客运还是铁路、机场，都提醒乘客离京时需有7日内核酸检测阴性证明。

三类涉疫风险人员严禁出京

《通知》根据疫情防控新形势，调整了北京交通运输疫情防控措施。在严格出京旅客信息核查方面，北京市省际客运站和进出京省际道路客运经营者，要严格落实北京市对确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者和有发热症状人员，5月30日以来进新发地批发市场相关人员和与市场工作人员有过密切接触的人员，中高风险街道（乡镇）人员等高风险人员，这三类人员严禁出京的部署，认真核验出京旅客健康码和7日内核酸检测阴性证明。对健康码异常或者未持7日内核酸检测阴性证明的人员，禁止进站乘车。

因疫情防控需要，进出京道路客运班线暂停运营的，相关地区交通运输主管部门、客运站应当及时向社会公布停运信息。自2020年6月19日零时起，旅客办理2020年6月18日24时前购买的进出京省际道路客运班线客票退票的，售票单位应当予以免费办理，购买人身意外伤害保险的一同办理。

暂停出租车顺风车进出京业务

环京“护城河”地区将加强交通运输疫情联防联控。《通知》指出，强化进京省际客运属地管理，相关地区交通运输主管部门要动态掌握进京省际客运班线、车辆和相关客运站运营情况，督促进京省际客运班线经营者严格落实疫情防控措施，严格按照批准的客运站点运行，严禁站外揽客，进京后统一进站落客测温。进出京省际客运班线尚未恢复运营的，暂不恢复。

继续暂停省际旅游客运。各省级交通运输主管部门不得开放包车客运管理信息系统省际旅游客运业务备案。因人员返岗、通勤等确需发送进出京省际包车的，严格执行“点对点”运输和相关疫情防控措施。

继续暂停出租汽车、顺风车进出京业务。北京市和天津、河北、内蒙古、辽宁、山西、山东等环京“护城河”地区交通运输主管部门要督促指导出租汽车（含巡游车、网约车）经营者和相关平台公司暂停出租汽车、顺风车进出京业务。

同时，严格查处非法营运行为，坚决防止旅客乘坐非法车辆进出北京。

短期向北京运送物资人员原则上不需“14天隔离”

《通知》还要求，做好北京地区生活必需品等重点物资运输保障。各地交通运输主管部门要在当地疫情防控领导机构领导下，重点围绕保障北京地区生活必需品、疫情防控物资运输需求，统筹做好物资中转调运和保通保畅工作，指导道路货运企业加强运力组织和司机调配。

北京市交通委要积极会同相关部门按照“封闭式管理、人员不接触、车辆严消毒”的总体要求，做好进出京道路货运疫情防控工作，避免交叉感染。对短期向北京地区运送物资的司机、装卸工（包括邮政快递车辆司机、装卸工）等从业人员，在体温检测正常和封闭式管理的前提下，原则上不需采取隔离14天的措施。(记者 孙宏阳)

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机场

乘机出行要有核酸检测阴性证明

本报讯（记者 李博）昨天，结合疫情防控，首都机场和大兴机场对旅客出行作出安全提示，大兴机场城市航站楼草桥站也于昨天暂停运行。

根据北京市疫情防控相关要求，6月18日起，北京“一市两场”将同步实施出京旅客健康码和核酸检测证明查验工作，机场方面提醒乘客，出发前需确认本人北京健康宝为“未见异常”并备妥7日内核酸检测阴性证明进行查验，此外，广大旅客出行前一定要关注目的地机场政府的疫情防控要求，配合做好疫情防控工作。

从昨天开始，大兴机场城市航站楼草桥站暂停运行。乘坐大兴机场线出行的旅客可在到达大兴机场之后办理值机和行李托运等业务。同时，提醒广大旅客出行前关注所乘航司航班及公共交通方面的动态信息，动态调整出行计划。

火车站

北京站每4小时消毒一次

本报讯（记者 金可）疫情防控升级以来，北京火车站在前期常态化防疫的基础上进一步细化相关措施。

昨天记者在北京站看到，车站内候车大厅、安检区均有身穿白色防护服的工作人员在进行消毒喷杀。据车站负责人介绍，北京地区疫情防控升级以来，车站重点加强对旅客红外测温，一旦旅客体温超标触发警报，应急小分队则带到测温区进行二次测温；如果体温仍然过高，则通报防疫部门前来处理。

同时，车站内加强清洁消毒，安排专人每4小时消毒一次。站内垃圾也要求随时清洁处理。

据介绍，当前疫情发生以来，铁路部门按北京市政府防疫要求，提示旅客非必要不要出京，并严格遵守目的地防疫要求。“这几天每天都有不少旅客听到我们介绍防疫要求后，主动退票，暂缓出京的。”北京站党委副书记孙海申表示，这也是因为部分旅客不了解出京需求，没有提前办理核酸检测等。按照北京市防疫要求，旅客出京需自行携带7日内核酸检测证明。

目前，车站的日均客流已明显下降。北京站副站长郭柳明介绍，该站每天减少列车50-60对左右。

交通枢纽

乘客进入交通枢纽需测温

本报讯（记者 李博）随着防控形势的变化，各项防控措施再次升级。昨天上午，记者来到地铁四惠站旁的四惠交通枢纽。在枢纽地面入口处，公交站台区域已经用围栏围住。前往枢纽内搭公交的乘客，需要经过测温方可进入公交站台。

“我们的测温仪跟许多地铁站一样，是非接触红外测温，乘客不用停留即可完成测温。”现场测温人员告诉记者，当多人经过该区域时，测温仪会显示区域内所有人的最高体温。

北京公联交通枢纽建设管理有限公司四惠交通枢纽负责人宋翀介绍，遇到体温异常乘客，工作人员会及时将其带到隔离点，并联系疾控中心进行转运。不过目前还没有发现体温异常的乘客。

在322路公交站台，虽然没有文明引导员的指引，候车的乘客还是自觉地隔开了一米左右的距离，戴好口罩。另一旁的58路站台，一辆公交车刚刚进站放下乘客，穿着“白大褂”的消杀人员就拿着喷壶和抹布，登上公交车，对地板、扶手、座椅等重点部位一一进行消毒。消毒后，工作人员对消毒的时间、车辆车次进行登记，确保不漏掉一辆进站车辆。

四惠交通枢纽共有25条公交线路，线路主要连接东部城区和通州等地。此前四惠交通枢纽日客流在13万人次，疫情发生后客流下滑明显。目前日客流量约在7万人左右，其中早晚高峰约占七成。

从前天开始，四惠交通枢纽内的四惠长途客运站暂停营业，70多条省际客运线路全部停运。此前，四惠长途客运站日均客流量已恢复到近千人。省际客运线路停运后，四惠交通枢纽内所有公交线路仍保持正常运营。

受到疫情影响，本周北京公共交通客运量出现下滑。据北京地铁统计，6月17日(本周三)北京地铁公司所辖16条运营线路日客运量约为455.31万人次，与6月10日(上周三)712.13万人次客运量相比，客运量减少近300万人次。