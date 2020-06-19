战疫行动力昭示中国治理密码

快速、果断、高效，这是本轮北京疫情防控阻击战的突出特点，也是中国战疫的基本面貌。北京战疫“一竿子插到底”的行动力，不是临时迸发出来的，而是根植于城市治理体系的每一环节。治理的针脚越细密，城市的运行就越顺畅，整个社会的抗压能力也会越高。

“战时状态”的北京，正全力以赴与病毒斗争。随着一系列“最坚决、最果断、最严格”的措施持续推进，疫情防控形势也出现积极进展。

疫情就是命令，防控就是责任。6月11日报告首例新增确诊病例，连续56天的“零新增”被打破，对所有人都是一个很大的震动。此后北京战疫争分夺秒、惊心动魄，每一步都牵动着所有市民的心，聚焦着全国乃至世界的目光。实事求是地讲，在全球疫情形势还在恶化，而国内绝大多数人员仍普遍易感新冠病毒的大背景下，零星散发病例和局部疫情的不时出现，很可能是我们不得不长期面对的现实。而从这个意义上看，这一次的北京行动也为常态化防控之下，大城市特别是人口众多的超大型城市如何应对突然出现的局部疫情，提供了观察窗口。

新冠病毒传染性强、传播极快、发病隐蔽、十分狡猾，直到今天，我们对其的未知还远远大于已知。当这个看不见的敌人出现于农产品批发市场这样一个规模庞大、人流密集、人员复杂的场所，出现于北京这样一个超大型城市，对于任何国家都是巨大挑战，都意味着巨大的不确定性和不可控性。严峻形势之下，能否在短时间内将疫情蔓延的势头遏制住，某种程度也成为一座城市乃至一个国家治理能力的试金石。相较于全球战疫的胶着反复和一些国家的低效行动，不少专家纷纷感慨，这样的有力应对“也就在中国能做到”。

快速、果断、高效，这是本轮北京疫情防控阻击战的突出特点，也是中国战疫的基本面貌。第一时间锁定新发地市场，封场休市、全面消杀；迅速开展流调溯源、健康筛查，对70余万涉疫市场人员、重点小区居民等进行核酸检测；果断上调应急响应级别，实行社区封闭式管理等15项加强版防控措施……北京的坚决处置与精准管控，确保了整座城市的有序运行。而回望几个月来的战疫之路，这样的速度和力度始终贯穿于中国行动的方方面面。面对未知病毒发起的突然袭击，全国上下闻令而动、迎难而上，同步拉响的“战斗警报”、星夜驰援的医护团队、世所罕见的救治规模、守望相助的全国行动……有人说，衡量一个国家的制度是否成功、是否优越，一个重要方面就是看其如何应对重大危机。而很显然，在这次全球公共卫生突发事件中，我们通过了“压力测试”，交出了合格答卷。

“我一生中从未见过这样的动员。”世卫组织总干事谭德塞不止一次对中国在疫情防控方面采取的措施给予高度评价。事实上，中国在突发事件面前之所以能够展现出很多国家难以达到的凝聚力、战斗力、行动力，一个很重要的方面，就在于我们有能力进行全社会力量的紧急动员、各方面资源的有序调动，进而迅速形成应对挑战的强大合力。就拿这次北京战疫来说，“一竿子插到底”的行动力，不是临时迸发出来的，而是根植于城市治理体系的每一环节。近些年来，从推行“街乡吹哨、部门报到”引领基层治理创新，到在职党员“双报到”延伸服务到一线，再到以“接诉即办”快速响应百姓需求，一次次的流程变革和机制创新，靶向都是提升城市快速解决问题的能力。这样的治理体系，经受住了疫情防控的考验，也充分说明，精细化治理，不仅是一种态度，更是一种能力。治理的针脚越细密，城市的运行就越顺畅，整个社会的抗压能力也会越高。

强大的国家行动力，激发出的是强烈的民心凝聚力。一项对全球23个经济体的1.25万名民众进行的在线调查显示，中国民众对政府抗疫的满意度最高，85%的中国受访者认为中国在疫情过后会更强大。连日来，在北京的户外核酸检测现场，面对高温炙烤下的工作人员，不少人既敬佩又心疼，长长的队伍里不时响起掌声以及支持声：“辛苦了”“要对得起人家这身汗”。任何情况下，民众的肯定、支持、配合，都是攻坚克难最坚实的力量。几个月来，广大市民自觉遵守防控规定，即便夏日持续高温，大家依然坚持佩戴口罩，检测时自觉保持“一米线”，都展现了首都市民的责任心。广大市民主动报告、做好防护，有序检测、保持信心，有这样的治理闭环，打赢这场硬仗就有了最坚实的支撑。

疾风知劲草，烈火炼真金。北京疫情形势持续向好，不意味着可以放松防控。咬紧牙关、坚持战疫，我们的城市一定经得住考验，最终的胜利必将属于我们。