更高标准更严要求继续做好疫情防控工作

战疫北京，牵动人心。在18日的北京疫情防控工作新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友对疫情形势进行了分析，并认为此次新发地市场聚集性疫情已经“控制住了”，同时提醒这不等于可以放松警惕。

这一最新研判，是对北京战疫举措的充分肯定，也为广大市民增添了希望和信心。但在振奋鼓舞的同时，我们必须看到，疾控领域所说的“控制住了”，是结合发病时间、发病曲线、防控举措等做出的专业研判，指的是疫情传播渠道基本切断。但这并不代表今后一段时间北京不会再出现新发病例，更不意味着可以放松防控，否则疫情还会出现反弹。“疫情控制住了”不是“胜券在握”，更非“大获全胜”，一旦掉以轻心，初步得到控制的疫情随时可能重新失控，对此大家应当有清醒理性的认识。

自6月11日报告本地新增确诊病例以来，北京进入“战时状态”，争分夺秒，背水一战。疫情防控形势初现曙光，与快速、科学、精准、有效的防控措施密不可分。重点区域精准施策阻断传播，密接人员流调溯源细致排查，核酸检测“应检尽检、愿检尽检”。与之同时，着眼疫情发展变化，北京果断提升应急响应级别，相应调整防控策略，铺开了一张横向到边、纵向到底，“外防输入、内防扩散”的立体防控网络，切实将“六个全面”的要求和一系列加强版防控措施狠抓到底、落实到位。以高标准严要求全力以赴与病毒进行斗争，正是疫情防控取得积极进展的基本前提。

真正决定疫情走向的，归根结底还是战疫的态度。越是形势向好越不能麻痹大意，越是看到曙光越不能放松警惕。目前，北京疫情还处于上升期，考虑到新发地市场物流广泛、人员密集、流动性大，在流调、溯源、检测、排查工作没有完成之时，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间。面对“控制增量，减少存量”的双重压力，北京的疫情形势依然严峻复杂，战疫任务依然异常繁重，可以说防控工作到了最紧要、最吃劲儿的关头，也是最考验我们执行力、意志力的时候。

为山九仞，功亏一篑。近两个月本地病例“零增长”被打破的教训何其深刻。对于北京防控工作来说，目前的局面是不进则退、非进不可，常态化疫情防控一刻都不能放松。在战势胶着的关键阶段，全市上下最重要的是拧紧思想开关，高度警惕侥幸心理、松劲心态。守住战果只是基础，巩固成果、扩大战果才是目标。各区要加强统筹调度，迅速提升检测能力，扩大检测范围，切实做到“应检尽检、愿检尽检”，确保早发现、早报告、早隔离、早治疗。同时要落实属地责任，提高流调质量，继续实施“敲门行动”，严密排查密接人员，严格落实居家医学观察等措施，严防发生聚集性疫情。单位和社区要坚决扛起责任，执行好测温、查证、验码、登记等措施。广大市民切勿麻痹大意、盲目乐观，戴口罩、勤洗手、少聚集、忌生食等防护举措还要不打折扣地坚持，不能给病毒留下一丝一毫可乘之机。

逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。保持战时状态，以更高标准更严要求继续做好防控工作，我们就能跑在疫情的前头，将战疫主动权牢牢掌握在手中。