迅速提升检测能力 扩大检测范围  努力跑在疫情前头

昨天上午，市委书记蔡奇以“四不两直”方式到大兴区检查检疫检测工作。他强调，核酸检测是精准防控的有效手段，要加强统筹调度，迅速提升检测能力，扩大检测范围，切实做到应检尽检、愿检尽检，努力跑在疫情前头，确保早发现、早报告、早隔离、早治疗。

大兴区目前已设置集中核酸采样点50余个，配备采样人员近千人。蔡奇来到大兴区清源街道兴旺公园采样点，医务人员正紧张工作，附近居民排队接受采样。每天能采样多少人，检测能力能否跟上，蔡奇逐一询问，现场察看采样流程、防控措施落实等情况，要求，精准测算应检底数，加强调度衔接，用足现有采样和检测能力，对重点区域、重点人员应检尽检、不漏一人。统筹利用现有医疗资源，扩大检测范围，首先对餐饮、食堂、物流、外卖等从业人员和中高风险街乡人员开展全面检测。采样点要落实好测温、佩戴口罩、“一米线”等措施，维持好现场秩序，防止扎堆聚集，避免交叉感染。天气炎热，市民群众积极配合采样检测，是共同抗疫的实际行动，体现了良好素质。采样检测工作人员、基层干部和志愿者们加班加点、连续作战，十分辛苦，要关心关爱他们，加强服务保障。要落实“四方责任”，企事业单位要主动加强员工健康管理，积极组织好核酸检测。各区要落实属地责任，抓好检疫检测工作的组织调度，迅速细致开展流调，严密排查密切接触者，严格落实居家医学观察等措施，严防发生聚集性疫情。

位于中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地内的迪安诊断，是承担核酸检测的第三方诊断服务机构，目前每天可完成1.5万份单人核酸检测。为了更好地满足防疫需求，正从外地调配检测人员与设备进京。员工人手够不够，还有什么困难，蔡奇一一向企业负责人询问，强调，第三方检测机构是全市检疫检测的重要力量，要进一步用足用好，以战时机制迅速提高检测能力。企业要积极履行社会责任，挖潜增效，加强人员、设备调配，实验室不间断运转，提升检测质量和效率。政府要为检测企业提供必要支持。

市领导魏小东、崔述强参加检查。（记者 祁梦竹 高枝）