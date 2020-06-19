辽宁优先解决贫困人口饮水安全问题

本报沈阳6月18日电 （记者胡婧怡）记者从辽宁省水利厅获悉：近3年来辽宁新建和改造农村饮水安全巩固提升工程1793处，改善全省190.59万农村人口饮水状况，确保优先解决了全省11861名贫困人口饮水安全问题，同时改善了13.4万人饮水型氟超标问题。

为摸清全省贫困人口饮水不安全情况，辽宁逐村逐户核查具体分布情况，确定了全省2.48万人明细项目单。在摸清底数基础上，按照“优先考虑贫困人口、重点解决水质问题、着力提升供水两率”原则，制定并印发了《辽宁省预算内投资农村饮水安全项目实施方案（2018—2020年）》，采取“两年项目一年实施”方式，共落实省以上投资11.41亿元，下达省以上投资6.75亿元，开展农村饮水安全巩固提升工程新建和改造，并提前一年完成脱贫攻坚任务。

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 13 版）