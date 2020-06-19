应 勇

经过疫情生死考验，我们要反躬自省，多问几个“有没有”：有没有坚持党的事业第一、人民利益第一的境界；有没有关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来的勇气；有没有追求一流、干事创业的激情

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，湖北全省上下众志成城、英勇奋战，经过艰苦卓绝的努力，付出巨大代价和牺牲，取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。当前和今后一段时期，我们要慎终如始、再接再厉，在严格落实常态化疫情防控措施的前提下，加快推动经济运行回归常态、公众生活恢复正常。

在新冠肺炎疫情防控中，有少数领导干部因工作不当引发了一些舆情和问题，反映出其缺乏政治敏锐性和大局意识，规矩和纪律意识淡薄，值得我们警醒和深思。经过疫情生死考验，我们要反躬自省，多问几个“有没有”：有没有坚持党的事业第一、人民利益第一的境界；有没有关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来的勇气；有没有追求一流、干事创业的激情。切不可只想当官不想干事、只想揽权不想担责、只想“出彩”不想出力，缺乏进取担当的境界、格局和勇气。

首先，领导干部要讲政治、顾大局，自觉做到“两个维护”，贯彻党中央决策部署不讲条件、不打折扣。要强化“一盘棋”意识，时时刻刻心中装着大局，绝不允许将局部利益、部门利益凌驾于整体利益之上，绝不允许游离于工作大局之外。要不断提高认识问题、分析问题的能力水平，增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，谋定而后动、通盘考虑、审慎决策，绝不允许看似成就了局部的所谓“功”、实际造成了全局的“过”。

大事难事看担当。越是大战大考，越需要担当精神和斗争意志。当前，湖北各方面工作任务很重、困难很多。我们要保持大战状态、大考作风，增强“坐不住、等不起、慢不得”的紧迫感，既要想干事，又要会干事、干成事。我们要加快补齐能力短板，不要错把平台当能力、把功劳当资本，更不能浑浑噩噩当南郭先生。

为民造福是我们最重要的政绩，也是我们工作最终的评价标准。无论什么时候，我们都要牢记初心使命，坚持人民至上，多做打基础、利长远、惠民生的实事。要切实把对上负责与对下负责统一起来。有些干部不给领导留下印象的事不做，形成不了多大影响的事不做，总结汇报看上去不漂亮的事不做，这就颠倒了价值观，扭曲了初心。

我们要崇尚实干、追求实效，按说的做，按做的说，坚决反对会议开完就算落实、把说了当做了、把做了当做成了。要驰而不息纠治形式主义，切忌强迫搞“创新”，人为推“亮点”，过度搞“留痕”，故意玩“花活”。

楚人“筚路蓝缕，以启山林”，才能“不鸣则已，一鸣惊人”。各级领导干部要带头做“开山斧”，敢接最烫手的山芋、碰最硬的钉子、攻最难攻的碉堡，把科学精准防控和加快湖北重振抓实抓细抓落地。

——湖北省委书记应勇在湖北省委十一届七次全会上说

（本报记者 贺广华 田豆豆整理）

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 05 版）