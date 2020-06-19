指导湖北做好应急响应级别调降后常态化疫情防控

据新华社武汉6月18日电 为检查督导常态化疫情防控措施进一步得到落实，近日，国务院联防联控机制联络组通过明察暗访、随机抽查等方式，赴企事业单位、居民小区、医院、学校、农贸市场、夜市等场所督促检查。18日，联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，联络组副组长、国家卫生健康委副主任于学军组织召开会议，听取前期防控工作整改落实及调降响应级别后湖北武汉防控工作进展情况，就暗访检查发现的问题向湖北省、武汉市正式反馈，共同研究进一步落实好常态化疫情防控工作。

联络组强调，落实好常态化疫情防控，就是要压紧压实各方责任，明确属地、行业部门、单位、个人和家庭应当承担的具体责任、工作任务、履职要求，形成责任清单，强化督导督查和过程监督，对公职人员履行职责不到位，有失职渎职者，一经发现严肃依法问责。要开展标准化精准防控，首先是落实标准要求，当前的防控就是要认认真真做到“五有三严”，防护指南、防控管理制度和责任人、防护物资设备、医护力量支持、留观室和转运安排缺一不可，医疗卫生部门对发热门诊设置管理、流行病学调查、医院院内感染要扭住不放；其次是措施要准，要根据疫情变化、防控级别调整，优化防控措施，既不能一成不变，也不能层层加码，要深刻理解防控是根本，发展是目标的定位，切实让防控保障为复工复产、经济社会发展保驾护航。

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 03 版）