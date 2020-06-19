坚定不移携手抗击疫情
——习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话引发非洲各界热烈反响
国家主席习近平6月17日晚在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫 共克时艰》的主旨讲话，提出一系列重要倡议和主张，强调中非要坚定不移携手抗击疫情、推进中非合作、践行多边主义、推进中非友好，共同打造中非卫生健康共同体，推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展。习近平主席主旨讲话引发非洲各界热烈反响，接受本报记者采访的非洲多国政党政要、专家学者等认为，在全球抗击疫情关键时刻，中非团结抗疫特别峰会成功举行，展现了双方携手抗击疫情的坚定决心，在非中关系史上书写了新篇章，为国际社会加强合作战胜疫情注入了强大正能量。
“为非洲国家战胜疫情带来强大信心和动力”
“面对疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持，我们铭记于心。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。”中非团结抗疫、共克时艰。非方人士坚信，经受住疫情考验的非中关系将更加坚实牢固，非中友好将更加深入人心。
“在全球疫情仍在蔓延的特殊时期，中非团结抗疫特别峰会以视频方式举行，发出了巩固和发扬非中传统友好的强有力声音。”阿尔及利亚中国友好协会会长达贝什认为，在共同应对疫情挑战过程中，非洲国家和中国守望相助。中国全力支持非方抗疫行动，向非洲国家提供大量防疫物资，派遣医疗专家组，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲国家等，以实际行动支持非洲渡过难关，诠释了非中深厚的兄弟情谊。达贝什指出，“中国一直以来都在我们最需要的时候伸出援助之手，切实帮助非洲国家解决问题。以阿尔及利亚为例，几十年来已有数千名中国医生赴阿开展医疗服务工作，为提高阿医疗技术水平作出重要贡献。”
“中非团结抗疫特别峰会彰显双方历久弥坚的友好情谊。在非洲最需要帮助的时候，中国及时伸出援助之手，慷慨无私地向非洲人民提供力所能及的各种支持，这让非洲同胞深受感动。”埃及苏伊士运河大学语言学院院长、孔子学院埃方院长哈桑·拉杰布表示，习近平主席在峰会上的主旨讲话想非洲人民所想，为非中团结抗击疫情指明了前进方向，对于进一步推进非中双方携手抗击疫情、共同打造非中卫生健康共同体具有重要意义。
“中国真心为非洲着想，真诚帮助非洲，为非洲疫情防控作出重要贡献，非中友好关系得到进一步巩固。非洲民众看在眼里，记在心上。”尼日利亚体育基金会主席丹尼尔·恩盖莱姆表示，习近平主席提出的一系列重要倡议和主张，“为非洲国家战胜疫情带来强大信心和动力”。
“中国一直是非洲发展道路上真正的朋友”
“为克服疫情带来的冲击，我们要加强共建‘一带一路’合作，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。”习近平主席指明了疫情防控形势下中非务实合作的前行路径。
“中国一直是非洲发展道路上真正的朋友，抗击疫情使非中关系变得更加紧密。”南非大学人类学学院教授博杜迈洛·塞诺卡内表示，疫情给非洲国家经济带来冲击。习近平主席强调，中方将继续全力支持非方抗疫行动、加强共建“一带一路”合作等，表明中国与非洲国家的团结合作既立足于现实，又着眼于未来推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展。“中国通过各种方式支持非洲应对经济困难，这是推动非洲实现可持续发展的长远之道，相信非中合作一定能够行稳致远。”
卢旺达治理署新闻与传播部主任杰拉尔德·姆班达指出，疫情发生后，常驻非洲的40多支中国医疗队在最短时间内投入当地抗疫行动中，中国政府向10多个非洲国家派遣抗疫医疗专家组，捐赠大量急需的抗疫医疗设备和物资等，“中国以实际行动展现出非中患难与共的兄弟情谊。我们看到，中国始终与非洲国家站在一起”。
南非非国大总书记埃斯·马加舒尔表示，在非洲疫情日益严峻之际，中非团结抗疫特别峰会的举行给非洲人民战胜疫情带来了强大信心。中国向非洲国家提供了各种形式的支持和帮助，非洲人民永远铭记中方为非洲抗疫所作出的贡献。中国抗击疫情的许多经验做法值得非洲学习，“相信通过此次非中抗疫合作，非中兄弟情谊将进一步升华，非中并肩抗疫行动将为国际抗疫斗争取得最终胜利贡献力量”。
“充分体现了团结合作的精神和人类命运共同体理念”
“中方愿同非方一道，维护以联合国为核心的全球治理体系，支持世卫组织为全球抗疫作出更大贡献。我们反对将疫情政治化、病毒标签化，反对种族歧视和意识形态偏见，坚定捍卫国际公平正义。”习近平主席在主旨讲话中再次强调要坚定不移践行多边主义。
姆班达认为，坚持人民至上、生命至上，统筹资源，团结合作，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，最大限度降低疫情负面影响，是中国疫情防控取得重大战略成果的最重要原因，也是全球开展抗疫合作需要秉持的精神和理念。“中国与非洲国家并肩作战、携手抗疫，充分体现了团结合作的精神和人类命运共同体理念。”
摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，习近平主席在特别峰会上提出的四个“坚定不移”，彰显了中国作为负责任大国的担当。非中加强公共卫生领域合作将助推非中合作进一步深化。
南非独立传媒集团执行主席瑟维表示，非中友好源远流长，中国无私援助非洲抗疫是中国人民对非洲人民兄弟情谊的集中体现。中国在国际舞台上一直是坚定支持多边主义的重要力量。面对疫情带给人类的共同挑战，中国身体力行为国际抗疫合作注入正能量。
南非大学姆贝基非洲领导力研究所研究员谭哲理认为，中非团结抗疫特别峰会是非中双方合作应对疫情挑战的重要行动，也是非中共建人类命运共同体的具体体现。面对疫情，没有哪个国家可以独善其身。国际社会更加认识到构建人类命运共同体的重要性和迫切性。世界各国应该加强团结合作，携手抗击疫情，共同战胜人类的敌人。
（本报北京、约翰内斯堡、开罗、阿尔及尔、阿布贾6月18日电 记者王芳、李琰、邹松、万宇、吕强、李滢嫣、黄培昭、尤铭、姜宣）
《 人民日报 》（ 2020年06月19日 02 版）
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