严禁三类涉疫人员出京

打赢疫情防控阻击战— 影响

昨日，北京市召开了两场新冠肺炎疫情防控新闻发布会。北京青年报记者在会上获悉，北京在将突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级后，提出了进一步严格出京管理的措施和要求，对包括进出新发地批发市场等涉疫的三类人员严禁出京，同时社区也将相应调整防控策略。北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏强调，严格出京管理，并不意味着封城，而是本着对全国其他省市高度负责的态度，对疫情风险人员的精准管控。

严禁涉疫风险人员出京、进出京省际旅游包车客运业务继续暂停、中高风险地区进（返）京人员入住社区继续要求14天居家或集中观察……北京青年报记者从昨日召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，本市提出了进一步严格出京管理的措施和要求。北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏强调，严格出京管理，并不意味着封城，而是对疫情风险人员的精准管控。

出京限制

对5类人员实行购票限制

潘绪宏指出，北京严禁涉疫风险人员出京。主要包含3类人员：一是全市确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者和有发热症状人员。二是5月30日以来进出新发地批发市场和与市场工作人员有过密切接触的人员。三是中高风险街乡镇人员。

其他人员原则上坚持“非必要不出京”，确需离京的，须持7日内核酸检测阴性证明。

同时，民航、铁路、公路等加强查验管控，坚决把好出京关口，具体措施包括：民航、铁路部门对全市确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者，以及5月30日以来进出新发地批发市场和与市场工作人员有过密切接触的人员，实行购票限制。6月16日24时前已购买进出京机票、火车票的旅客，可以免费办理改签、退票手续。

省际运输

今起省际客运班线全部停运

据北京市交通委员会副主任、新闻发言人容军介绍，北京原先已恢复的31条跨京冀公交线路，应河北相关县市要求，已再次临时停驶2条（城际滦平线、838路）。预计近日陆续还将有部分线路根据河北方面要求临时停驶。

同时，容军指出，进出京省际旅游包车客运业务继续暂停。今起，本市所有省际客运站运营的省际客运班线全部停运，已购车票的旅客可办理全额退票手续。

社区防控

重点区域实行封闭管理

在发布会上，市委组织部副部长、市社区防控组副组长张革介绍了社区防控策略。

对低风险街道（乡镇）所辖小区，快递、外卖、家政、装修、搬家、房屋中介等生活服务业人员以及其他外来人员，持北京健康宝“未见异常”并登记后方可进入。

对中高风险街道（乡镇）所辖小区，外来人员及车辆禁止进入。同时，重点区域实行封闭管理。对中风险街道（乡镇）小区同一单元内两户以上出现病例的单元、高风险街道（乡镇）发生疫情的小区及高风险区域周边经评估后确有必要的小区，进行封闭管理，所有人员需居家观察，只进不出，社区（村）要全力为居民提供日常生活服务保障。

对因病就医等特殊人员，进行核酸检测且结果呈阴性后，经向社区（村）登记备案，采取必要的防护措施，允许进出小区。

张革强调，所有小区内文体活动室、娱乐室等各类公共场所关闭，辖区内居民不聚集、不扎堆，禁止聚集性活动。

高风险人员管控

密接者进行两次核酸检测

张革指出，对本市密切接触者一律实行14天集中观察并进行两次核酸检测。对本市确诊后治愈出院患者，继续实行14天集中观察。对5月30日（含）以来前往过新发地市场的人员全部进行核酸检测并居家观察14天。

对境外及外省区市的确诊病例、疑似病例、发热症状患者、密切接触者等高风险人员，一律不得进京。

进（返）京要求

武汉进（返）京人员须核酸检测阴性

对于进京人员的管控，北京也区分了不同情况。对入境进京人员，继续全部实行14天集中观察，观察期满核酸检测后，应继续坚持自测体温，出现异常症状及时向社区报告。入境进京外交人员，继续实行闭环管理和14天集中或居家观察措施。国际航班机组人员，继续执行封闭式管理等分类防控措施。

对中高风险地区进（返）京人员，加强信息监测、前端管控和闭环管理，入住社区（村）的继续要求进行14天居家或集中观察，实行核酸检测“应检尽检”。

对低风险地区进（返）京人员，入住社区（村）的继续要求填报“京心相助”小程序，做好登记管理，健康状况出现异常的要及时报告。

同时，宾馆酒店不接受14天内从外省区市中高风险地区进（返）京人员入住。武汉市进（返）京人员，须持核酸检测阴性证明入住宾馆酒店。低风险地区进（返）京人员，可持北京健康宝“未见异常”入住宾馆酒店。

精准管控

严格出京管理并不意味着“封城”

在发布会上，潘绪宏还明确表示，严格出京管理，坚决阻断传播渠道，并不意味着封城。本市严禁出京的涉疫人员包括三类，防控对象明确，划分范围严格，这是对疫情风险人员的精准管控。明确全市其他人员原则上坚持“非必要不出京”，是本着对全国兄弟省市高度负责的态度，以防输出、防扩散为目标。

潘绪宏表示，目前本市具备核酸检测能力的机构多，检测效率高，如确需离京的，在核酸检测阴性后即可安全出行。

文/本报记者 解丽 李泽伟 刘婧

制图/沙楠

基层管控

东城消杀工作进入常态化

昨天，北京青年报记者获悉，6月15日至16日，东城区市场监管局开展了对全区农贸市场和已复工复产餐饮服务单位的环境消杀工作。自6月17日起消杀工作进入常态化，东城区市场监管局将持续监控和监督消杀效果。

东城区市场监管局严格要求农产品市场进行“搬家式”大扫除。同时，加强对农贸市场的每日巡查工作，督促市场主办单位、商超在开业前和闭市后对经营场所和工具等使用符合标准的消毒产品进行全面的卫生清洁和消毒。特别是加强畜禽水产销售区域消杀工作，对未达到要求的市场、商超要求立即整改。文/本报记者 王薇

石景山进行居民摸排

北京青年报记者从石景山区获悉，各个街道正在进行有疫情地接触史的人员摸排工作。其中，老山街道已完成15470户、41069人的居民信息统计工作，地区内社会单位、七小门店和商务楼宇完成第二轮摸排。

鲁谷街道迅速组建摸排队伍，逐户敲门，以面对面方式开展“地毯式”入户摸排工作，建立完善摸底数据台账，安排组织相关人员到指定地点进行核酸检测。截至目前，鲁谷街道共有419人完成核酸检测，全部为阴性。文/本报记者 刘婧

平谷未出现确诊病例

截至昨日8时，平谷全区未出现确诊病例，现有密切接触者19人，正在集中医学观察。北京青年报记者从平谷区获悉，目前平谷累计居家医学观察1574人，并由属地落实人防、技防措施。

根据平谷区疾控中心的通报，6月16日对全区餐饮服务单位（含单位食堂）及农贸市场人员采集咽拭子4654人，截至昨日8时，共检测2989人，结果均为阴性；6月17日，对全区餐饮服务单位（含单位食堂）及农贸市场人员采集咽拭子2830人，目前正在检测。文/本报记者 林艳

怀柔73个工地封闭管理

昨日起，怀柔区73个建筑工地全部实行封闭式管理。北京青年报记者从怀柔区获悉，全区所有建筑工地未发现腹泻、发热、咳嗽等症状人员。

怀柔区住建委对分管行业领域人员与新发地农贸市场、怀柔万星市场等关联的有关情况进行了全面摸排，并督促排查出的人员及时进行核酸检测。同时，对79家房地产经纪机构、33家物业服务企业第一时间布置消杀工作，目前怀柔区房地产经纪机构门店及已备案的物业企业管辖小区均已消杀到位。文/本报记者 武文娟

市场监管

北京300万顶格处罚哄抬口罩价格案

在昨天上午的发布会上，北京市市场监管综合执法总队总队长况旭介绍说，自1月23日以来，全市累计查办价格违法案件996件，处罚总金额2500余万元。对54件性质恶劣、情节严重的价格违法行为作出了10万元以上罚款的行政处罚，对一起哄抬口罩价格案作出罚款300万元的顶格处罚。

同时，况旭还提出，全市市场监管部门将紧盯群众投诉举报、舆情反映和社会曝光，继续加大价格执法力度，防止蔬菜等价格过快过高上涨，切实回应群众诉求，打赢疫情防控攻坚战。广大经营者要严格遵守法律法规，自觉履行主体责任，诚信守法经营，规范价格行为，维护价格稳定。同时，欢迎广大消费者和社会各界加强监督，若发现有价格违法行为，可及时拨打12345热线投诉举报。 文/本报记者 刘婧 解丽 李泽伟

相关

顺义对两件价格违法行为立案

顺义区市场监管局在全区范围内对食品交易市场、社区菜市场、餐饮经营单位等重点经营主体启动综合执法大检查。

北京青年报记者了解到，此次大检查是在全市食品安全大检查的基础上，充分发挥市场监管部门执法优势，将在食品安全、蔬菜价格、防护用品产品质量、重点经营单位落实新冠肺炎防护指引上进行综合执法大检查。

截至目前，顺义区市场监管局已出动执法人员509人次，检查经营单位3453家，当场责令改正1件，当场关停3家，对2件价格违法行为进行立案。 文/本报记者 王薇

昌平排查肉制品企业采购渠道

昌平区市场监督管理局近日紧急采取行动，第一时间对全区所有肉制品生产企业原材料采购渠道进行大排查。

重点排查为各肉类生产企业是否使用了从新发地或新发地直营店采购的肉类、海鲜等原材料，紧盯企业原材料库及生产使用的原材料进货来源渠道和索证索票等情况。

截至目前，全区共有以肉类为原材料的食品生产企业12家，其中复工复产9家；以海鲜水产为原材料的生产企业1家，已复工复产。通过排查，未发现有使用从新发地或新发地直营店采购肉类、海鲜的情况。

文/本报记者 王薇