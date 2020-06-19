北京发生8起聚集性疫情

昨天下午，北京市疾控中心副主任庞星火在发布会上通报，截至6月17日24时，本市共发生8起与新发地市场相关的聚集性疫情。6月11日至17日，北京已经累计报告新冠肺炎确诊病例158例。6月17日0时至24时，新增报告本地确诊病例21例、疑似病例3例、无症状感染者3例。其中男性7例，女性14例；年龄平均43岁，最小19岁，最大66岁；北京户籍3例，外省户籍18例；丰台区14例、大兴区6例、海淀区1例；临床分型轻型5例，普通型16例，确诊病例均与新发地市场有关联。

某餐馆有员工7人，其中2人为厨师，1人为采购兼厨师，1人配菜兼收货，3人为服务员。7人每日活动范围固定，每日9时至22时在餐厅工作，剩余时间在同一住所居住休息。

其中某男，37岁，重庆人，为该餐馆采购员兼厨师，负责到新发地市场进行采购，其余6人均未到过新发地市场，但与采购员某男和采自新发地市场的物品有密切接触。6月13日某男出现腹泻等症状，14日由120急救车转运至天坛医院，新冠病毒核酸检测阳性，根据患者流行病学史、肺部影像、血液检查等诊断依据，15日诊断为确诊病例。截至6月17日，某男所在餐厅的全部7名员工均诊断为确诊病例。

文/本报记者 刘婧 解丽 李泽伟

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西城区昨日通报香厂路小学一学生核酸检测呈阳性有关情况。西城区香厂路小学一名六年级学生（住丰台区）新冠病毒核酸检测呈阳性。6月16日，西城区立即组织采集该校相关师生、家长咽拭子标本668件进行核酸检测，结果均为阴性。采集学校外环境标本40件进行核酸检测，结果均为阴性。从6月13日起，所有学生未到校上课。

近日有媒体致电北京市西城区卫健委，求证香厂路小学是否有学生核酸检测阳性，工作人员对此表示，“这个情况我们也正在了解当中，还是以北京市新闻发布会的情况为准。核酸检测阳性并不一定就是确诊病例，因为还需要结合其他临床指征。需要经过专家的审核和确定，（核酸）阳性只是指征之一。”

文/本报记者 李天际