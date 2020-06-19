平均亩产766.62公斤！全国超强筋小麦单产纪录诞生

平均亩产766.62公斤！这是“济麦44”刚刚创造的超强筋小麦单产最高纪录。

6月17日，来自中国农科院、中国科学院、石家庄市农林科学院、山东省种子管理总站、山东省农技推广总站的专家组成的验收组，在位于山东省寿光市碧龙面业公司268亩“济麦44”示范方，随机抽取3块田共机收4.39亩，其平均亩产732.23公斤；在山东省寒亭区桥西二村的“济麦44”高产攻关田机收3.288亩，平均亩产766.62公斤，这一数据创造了全国超强筋小麦单产纪录。

值得注意的是，早在2018年，山东省农科院育成的绿色强筋小麦新品种“济麦44”，在通过山东省审定后便以1500万元的价格转让。这一价格刷新了全国冬小麦单个品种的转让价格纪录，尤其是刷新了优质麦单个品种的转让价格纪录。

山东省农科院作物所小麦遗传育种团队曹新有研究员告诉科技日报记者，“济麦44”是该团队近年来选育的突破性强筋小麦新品种，具有优质、抗病、早熟、高产等优点。其籽粒蛋白质含量15.4%，湿面筋含量35.1%，吸水率63.8%，面团稳定时间25.4分钟，面包评分94分。“济麦44”在2017年、2018年、2019年连续3年达到国标和郑州商品交易所强筋小麦标准，2019年入选首届黄淮麦区优质强筋小麦品种质量鉴评会超强筋小麦。2018年通过审定后，其推广面积迅速扩大，今年夏收面积预计85万亩。

科技日报记者了解到，“济麦44”之所以品质和产量协调表现好，首先归功于它的“双亲”优秀。其“父亲”是中国工程院院士赵振东团队选育的、我国第一个年推广面积过千万亩的强筋小麦品种“济南17”，堪称是中国强筋小麦的典范；其“母亲”是山东省农科院作物所小麦育种团队自育的高代优质强筋材料“954072”，穗大，含有5+10优质谷蛋白亚基。农业农村部谷物品质监督检验测试中心的研究显示，5+10亚基对于沉淀指数、拉伸面积和面包体积都有影响，我国一些具有5+10亚基的强筋麦与美国硬红冬麦品质相当，甚至优于其品质，适合加工高档面包。

为提高育种精准性和育种效率，育种专家们采用室内进行5+10蛋白亚基分子标记检测和品质测定、田间进行农艺性状选择的育种方法。最终“济麦44”通过审定进入市场，一下子成为种子企业、种植户、面粉加工企业的宠儿。

验收专家组组长、石家庄市农林科学院郭进考研究员告诉记者，“济麦44”的亩穗数达到50万，穗粒数达到30多个，千粒重达到40多克，在保持较高产量的同时，也具有优质强筋的品质。

“‘济麦44’是一个高产与优质结合得非常好的品种，将对我国优质麦的提升起到很大推动作用。”郭进考说。（本报记者 王延斌）