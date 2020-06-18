北京西城：为封闭小区开展“无接触式购物” 解决居民买菜难问题

人民网北京6月18日电（记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存介绍，17日上午11时，朝内南小街菜市场和龙明菜市场蔬菜品种库存告急，东城区商务局迅速协调保供企业从河北高碑店调拨10吨西红柿、圆茄子等13种大路菜，通过“点对点”补货配送机制，2小时完成补货，及时满足居民买菜需求。

西城区商务局协调物美超市、家乐福等企业为广外街道七个封闭小区开展“无接触式购物”，17日共配送5000多单。为牛街、展览路、陶然亭等街道安排11辆蔬菜直通车，解决居民买菜难问题。

朝阳区商务局引导帮扶电商企业在社区前沿建设前置仓、自提点（柜）等，织密社区“点对点”供应保障网络。目前，朝阳区已建立“无接触自提点”1126个，社区覆盖率达到90%以上。