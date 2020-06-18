热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京：进一步严格出京管理 严禁涉疫风险人员出京

2020年06月18日11:59 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京6月18日电（董兆瑞）今天，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏介绍了进一步严格出京管理工作相关情况。

　　新发地批发市场发生聚集性疫情后，北京市迅速行动、果断处置，坚决阻断疫情传播渠道，坚决遏制疫情扩散蔓延。6月16日，全市应急响应级别由三级上调至二级。为严防疫情风险向京外扩散，按照二级应急响应级别防控策略，我们提出了进一步严格出京管理的措施和要求。

　　严禁涉疫风险人员出京

　　主要包含3类人员：一是全市确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者和有发热症状人员。二是5月30日以来进出新发地批发市场和与市场工作人员有过密切接触的人员。三是中高风险街乡镇人员。

　　全市其他人员原则上坚持“非必要不出京”，确需离京的，须持7日内核酸检测阴性证明。

　　有关措施

　　聚焦“防输出、防扩散”，围绕民航、铁路、公路等不同交通方式，全方位、全通道加强查验管控，坚决把好出京关口，具体措施是：

　　1.民航、铁路部门对全市确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者，以及5月30日以来进出新发地批发市场和与市场工作人员有过密切接触的人员，实行购票限制。

　　2.民航、铁路部门对出京人员登机登车前进行体温检测、查验核酸检测阴性证明。6月16日24时前已购买进出京机票、火车票的旅客，可以免费办理改签、退票手续.

　　3.全面启动治安检查站、公路卡口出京车辆人员查控，查验核酸检测阴性证明。

　　4.加强进出京客运业务管控，暂停出租车（含巡游车、网约车）、顺风车出京运营业务，暂停省际长途客运班线和包车出京客运业务。

　　5.北京市加强与其他省区市的信息通报，强化联防联控，确保风险人员可追溯、可管控。

　　当前，北京已经进入非常时期，疫情防控是当前最重要、最紧迫的任务。衷心感谢广大市民群众为打赢疫情防控硬仗所作的努力付出，希望大家理解和支持严格出京管理工作，守护家园健康、共同战胜疫情。最后，再次提示大家，确有出京需求的，请抓紧进行核酸检测后安全出行。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn