北京：进一步严格出京管理 严禁涉疫风险人员出京

人民网北京6月18日电（董兆瑞）今天，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏介绍了进一步严格出京管理工作相关情况。

新发地批发市场发生聚集性疫情后，北京市迅速行动、果断处置，坚决阻断疫情传播渠道，坚决遏制疫情扩散蔓延。6月16日，全市应急响应级别由三级上调至二级。为严防疫情风险向京外扩散，按照二级应急响应级别防控策略，我们提出了进一步严格出京管理的措施和要求。

严禁涉疫风险人员出京

主要包含3类人员：一是全市确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者和有发热症状人员。二是5月30日以来进出新发地批发市场和与市场工作人员有过密切接触的人员。三是中高风险街乡镇人员。

全市其他人员原则上坚持“非必要不出京”，确需离京的，须持7日内核酸检测阴性证明。

有关措施

聚焦“防输出、防扩散”，围绕民航、铁路、公路等不同交通方式，全方位、全通道加强查验管控，坚决把好出京关口，具体措施是：

1.民航、铁路部门对全市确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者，以及5月30日以来进出新发地批发市场和与市场工作人员有过密切接触的人员，实行购票限制。

2.民航、铁路部门对出京人员登机登车前进行体温检测、查验核酸检测阴性证明。6月16日24时前已购买进出京机票、火车票的旅客，可以免费办理改签、退票手续.

3.全面启动治安检查站、公路卡口出京车辆人员查控，查验核酸检测阴性证明。

4.加强进出京客运业务管控，暂停出租车（含巡游车、网约车）、顺风车出京运营业务，暂停省际长途客运班线和包车出京客运业务。

5.北京市加强与其他省区市的信息通报，强化联防联控，确保风险人员可追溯、可管控。

当前，北京已经进入非常时期，疫情防控是当前最重要、最紧迫的任务。衷心感谢广大市民群众为打赢疫情防控硬仗所作的努力付出，希望大家理解和支持严格出京管理工作，守护家园健康、共同战胜疫情。最后，再次提示大家，确有出京需求的，请抓紧进行核酸检测后安全出行。