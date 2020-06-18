新华社北京6月16日电题：“不仅是对自己负责，更是对家庭、对社区、对社会负责”——北京核酸检测采样点探访见闻

新华社记者侠克

连续近60天无新发本地新冠肺炎确诊病例的首都北京，近日突发反弹。北京市第一时间组织开展了全面、科学的流调溯源检测排查，加紧对5月30日以来到过新发地农贸批发市场或与市场销售人员有密切接触的人员开展核酸检测。

15日下午，记者来到北京市丰台区新村街道核酸检测采样点，在这里，每一位接到通知的新村街道社区居民都在居委会的统一安排下采样。在采样点的入口处，居民进行测温后依次进入排队等候区，地面已经画好了“一米线”。

69岁的杨先生怎么也没想到，一周前去了一次新发地市场，现在就要来做核酸检测了。杨先生说：“对于像我这样近期去过新发地的群众，做核酸检测太重要了，不仅是对自己负责，更是对家庭、对社区、对社会负责。”

在采样区入口处，杨先生仔细填写了个人信息，医护人员从材料包中取出拭子，在杨先生的咽喉处擦拭了几次，随后将样本装入专用的样本采集管中，整个采样过程不到1分钟。

“每采完一次，工作人员都会对现场进行消毒。”北京市丰台区新村社区卫生服务中心主任郭强说，14日凌晨，工作人员连夜搭起了核酸检测采样点。

脱下严密的防护服，医护人员早已汗流浃背。郭强说，近两天天气炎热，工作人员穿着防护服不到半小时，里面的衣服就湿透了，最多两个小时倒一次班，休息一个小时就得继续。

随后，记者来到北京佑安医院的核酸检测点，在医院西门看到，关于预约检测的通知及预约方式和流程做成了展板摆在入口处。不少市民拍照，向工作人员咨询或预约。工作人员告诉记者，只有凭预约码，并经工作人员进行测温后，市民才可进入医院。

在医院门诊楼A楼门口，地上标记了“一米线”，工作人员正引导前来检测的20余名市民有序排队。队列一侧的桌子上有纸和笔供市民填表取用。前来检测的李女士说：“前两周去过一次新发地，一直不放心，就想来测一下。”

检测前，每位待筛查人员需要填写承诺书，注明自己是否有接触史或密切接触史等信息，之后依次排队进入筛查诊室。随后，医生会开具一张“核酸检测单”，缴费后，待筛查人员即可到采集点取咽拭子。采样时间不到1分钟。

北京佑安医院医务处处长胡中杰告诉记者，从6月13日开始，前来检测的市民逐渐增多，对此，医院新开设了一个筛查点，同时加派人手，保障检测各环节顺利进行。

胡中杰说：“由于近两天部分前来检测的人员有新发地活动史，排队时会有一定程度上的人员聚集，存在交叉感染的风险。为避免人员聚集，医院15日起取消现场挂号，全部改为预约检测。”目前，北京佑安医院筛查门诊每天向公众开放约800个核酸检测预约号，为了满足老年人、残疾人等特殊人群的检测需求，医院还是会为其提供现场加号服务。

记者了解到，北京市目前共有98家核酸检测机构，每天检测能力可达9万多人。北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊15日表示，截至6月15日6时，北京市16个区和经济技术开发区设置了193个采样点，核酸检测已超7.6万人。