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6月16日北京新增31例确诊病例

最小年龄8岁 

2020年06月18日08:46 来源：北京日报

6月16日，本市新增报告31例新冠肺炎确诊病例，最小年龄8岁。

6月16日零时至24时，本市新增报告本地确诊病例31例、疑似病例3例、无症状感染者6例。截至6月16日24时，累计报告本地确诊病例557例，累计出院411例，在院137例，累计死亡9例。尚在观察的无症状感染者12例。

市疾控中心副主任庞星火介绍，31例确诊病例中，男性19例，女性12例；年龄平均43岁，最小8岁，最大70岁；北京户籍6例，外省户籍25例；丰台区19例、大兴区5例、东城区3例、海淀区3例、西城区1例；临床分型轻型10例，普通型20例，重型1例，全部病例均与新发地市场有关联。

6月16日零时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至6月16日24时，累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院173例，在院1例。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、崔元苑)


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