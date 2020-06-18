北京疫情目前处于上升期

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火分析近期疫情时表示，目前本市疫情还处于上升期。考虑新发地市场是北京市最大的农副产品交易场所，物流广泛、人员密集，疫情扩散风险大，控制难度较大，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间。

庞星火介绍，综合当前流行病学调查和实验室检测结果，以及前期开展环境及相关人群的排查结果，本市当前的疫情涉及范围主要集中在新发地市场。截至目前，137例确诊病例绝大多数与新发地市场从业人员、新发地市场购物人员有直接或间接关联，主要集中于新发地市场所在的丰台区花乡地区。绝大部分病例和外环境阳性标本主要在新发地市场综合交易大厅。初步推断，本次疫情由人际传播或物品环境污染引发的感染所致。目前病例中以普通型和轻型病例为主，占总病例数的95%。

由于初期病例均与新发地市场存在流行病学关联，再结合发病时间的流行曲线推断，本市此次疫情在早期即被发现，目前还处于上升期。考虑新发地市场是本市最大的农副产品交易场所，物流广泛、人员密集，疫情扩散风险大，控制难度较大，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间。

6月16日，北京突发公共卫生事件应急响应级别已由三级提升至二级。高风险街乡、新发地市场相关人员严禁离京，其他人员坚持非必要不出京。 疾控部门提示市民，在疫情期间提高防范意识，自觉遵守北京疫情防控各项要求。服从社区防控管理。如果近期曾去过新发地市场，请不要随意外出，并如实向单位和社区报告，按照社区的安排进行核酸筛查。服从单位、社区（村）、公共场所查证、验码、登记、测温等防控措施管理；坚持科学戴口罩，随身携带口罩，自觉养成饭前便后、外出后勤洗手的卫生习惯，医疗卫生等专业机构、从事公共服务等人员必须佩戴口罩。小于1米的近距离接触、处于人员密集、封闭拥挤场所，必须佩戴口罩。非必要不聚餐、不聚会、不聚集，严防人员扎堆，开展相关活动时尽量保持1米以上社交距离。认真做好个人健康监测，如出现发热、咽痛、咳嗽等症状要及时就近就医，并主动向接诊医生告知接触史等情况。人群密集场所要加强通风，严格按规范加大清洁消毒频次和范围。（记者 贾晓宏 孙乐琪）

热点回应

1、什么是密切接触者？

市疾控中心副主任庞星火：根据国家和北京市相关规定，密切接触者指从疑似病例或确诊病例症状出现前4天开始，或无症状感染者标本采样前4天开始，未采取有效防护与其有1米内近距离接触的人员，如共同居住、学习、工作，或其他有密切接触的人员；诊疗、护理、探视病例的医护人员、家属或其他有类似近距离接触的人员；乘坐同一交通工具并有近距离接触人员；以及现场调查人员调查后经评估认为其他符合密切接触者判定标准的人员。

2、中高风险地区的居民是否需要进行核酸检测？

市疾控中心副主任庞星火：所有与新发地市场有密切接触和关联的人员都要进行全面排查、核酸检测；所有农贸市场等重点场所都要进行核酸检测；重点区域和重点人群要全面进行核酸检测并扩大检测范围。具体情况以社区防控安排为准。

建议没有接触过新发地市场和有关确诊、疑似病例的人员不必恐慌，也不必扎堆去检测核酸，适当降低社交活动频度，观察有无异常症状。没有不良和不适反应的不必去医院进行核酸检测，以免增加感染风险。