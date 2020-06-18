世卫组织宣布停止羟氯喹治疗新冠试验

世界卫生组织17日宣布停止其“团结试验”项目中羟氯喹分支试验，理由是该药物未能降低新冠患者的病亡率。

世卫组织免疫、疫苗和生物制品部门官员雷斯特雷波当天在例行记者会上表示，基于对已公布证据的分析和审查，试验执行小组经过深思熟虑后决定，停止“团结试验”项目中羟氯喹分支试验。

雷斯特雷波说，来自“团结试验”项目的内部证据以及其他外部证据表明，与针对新冠患者的标准治疗相比，羟氯喹并不会降低患者的病亡率。

她强调，停止羟氯喹分支试验并不构成世卫组织的政策，也不是世卫组织的政策建议。“这是我们正在为新冠患者进行的‘团结试验’所做的工作……世卫组织在制订指导方针方面有不同的程序。”

世卫组织当天发表声明说，“团结试验”中的研究人员将不再随机分配患者到羟氯喹分支，已经开始服用羟氯喹但在试验中尚未完成疗程的患者，可在监督医师指导下完成疗程或停止服用。

世卫组织“团结试验”项目旨在比较几种不同药物或药物组合治疗新冠肺炎的安全性和有效性，以尽快找到有效治疗方法。（记者刘曲）