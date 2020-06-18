北京重点经营主体消杀不到位将责令关停整改

6月17日上午，市场监管部门对农贸市场和餐馆开展综合执法检查。(记者 饶强摄)

自6月16日起，北京各级市场监管部门在全市范围内对重点经营主体开展“综合执法大检查”。期间，若发现存在违法违规行为，将一律依法采取强制措施，从严从快处理。对利用地下、半地下空间销售海鲜、生鲜畜禽制品的经营单位，检查中发现消杀不到位，环境脏乱差的，将被先行责令关停整改。

昨日，记者跟随执法人员前往海淀区进行检查。在海淀区增光鸿运农副产品市场，市场监管人员针对市场及餐饮供货单位疫情防护落实情况、食品安全，价格、产品质量等进行执法检查，维护市场秩序。

大门口已专门安排工作人员引导顾客按照“一米线”排队。进门处一家蔬菜摊点货品齐全，一位顾客正在挑选西红柿。“和以前一样，今天还是进了五六十种菜品。价格这两天便宜点儿了，豇豆进价今天5块，我们卖6.5元。”摊主表示，因为市场通过房租等给予部分补贴，所以每天都能有一些“降价菜”供市民选购。

在水产、肉类等生鲜摊位，市场监管人员详细查验进货单、检疫证明等。市场的猪肉柜台挂着大大的“大红门第五肉联厂”的标牌。一位阿姨在柜台前挑选，“这块，绞点儿肉馅。”阿姨说，中午要回去给外孙做炸酱面，就顺道来市场买点儿肉。“我基本每天都来，菜、肉都齐全。”说起有地方抢购蔬菜，阿姨摆摆手：“随买随吃方便得很，不用囤！”

市场负责人介绍，该市场辐射周边多个社区，数万居民。进货渠道一直是岳各庄、锦绣大地、牛街等地。为平稳市场价格，市场每天都要盘点当天的进货价，跟踪菜价波动，推出相应政策。比如目前市场正在商讨推出鼓励商户“原价销售”的措施，通过给予商户补贴，让利于民，平稳市场价格。

为保证安全，市场对42家商户、112人全部进行核酸检测，检测结果均为阴性。

在附近的海碗居炸酱面馆，店门口已经拉起一米线，顾客需排队进入。店内桌椅均已设置为单桌，并用隔板隔开。

“您这主要用的什么肉？从哪儿进的？”“我们炸酱面用五花肉，每天从锦绣大地进货，都是当天采买当天用。”餐厅负责人表示，目前餐厅座椅已经撤掉了一半。所有工作人员每天两次测量体温，后厨口罩手套帽子全套佩戴，过道通风不挂帘子。而且，虽然进货肉价已经有些上涨，但餐厅仍保持原价不涨价。

北京市市场监管综合执法总队总队长况旭介绍，自6月16日起，本市各级市场监管部门在全市范围内对重点经营主体开展“综合执法大检查”。此次综合执法大检查以农副产品市场、社区菜市场、餐饮服务单位、超市、冷库为重点场所，以生鲜、冷冻畜禽肉类、水产品等食品，口罩、防护服、红外测温仪等防疫物品为重点品种开展检查。目前，全市各级市场监管部门已迅速行动起来，奔赴辖区重点场所开展大规模、全覆盖式的现场检查，检查中如若发现存在违法违规行为的，一律依法采取强制措施，从严从快处理。（记者 金可）