同心同向将最严格措施落实到位

“战时状态”的北京，正采取最坚决、最果断、最严格的措施，全力遏制疫情传播扩散。应急响应级别果断提升，疫情防控策略相应调整，承载着人民至上、生命至上的初心，承载着确保首都安全无虞的决心。

非常时期必需非常之举。在国内疫情防控形势持续向好的大背景下，北京发生新发地批发市场聚集性疫情，已波及市内多个区，并引发外省关联病例，教训异常深刻。北京作为首都，是祖国的心脏，是世界看中国的窗口，任何事情的影响都会因高度关注而呈指数倍放大。形势严峻，责任重大，关乎全局，北京的“城市角色”，决定了我们现在所置身的这场战斗，绝不能有任何闪失，没有退路，必须打赢！

与疫情赛跑、与病毒对决，退一步则前功尽弃，松一下则溃不成军，顶住了就冲出重围。由于初期病例均与新发地批发市场存在流行病学关联，结合发病时间的流行曲线推断，疫情在早期即被发现，目前北京疫情还处于上升期。再考虑到新发地批发市场是北京最大的农副产品交易场所，物流广泛、人员密集、流动性大，疫情扩散风险大、控制难度大，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间。这意味着当前我们已经到了最紧要的关头、最紧迫的时刻，全市上下必须进一步紧急动员起来，按照市委市政府的统一部署，坚持“外防输入、内防扩散”，落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”，切实把“六个全面”的要求和一系列加强版防控措施狠抓到底、落实到位，决不能打半分折扣，决不能有半点拖沓。

连日来，相关部门、组织单位、街道社区、千家万户已铺开了一张横向到边、纵向到底的立体防控网络。当务之急，就是落实落实再落实、严格严格再严格，确保无盲区、无漏洞。各区必须从严从实对辖区农贸市场排查隐患、追根溯源，对重点地区重点人员“应查尽查、应检尽检、应隔尽隔、应收尽收”，结合实际制定出更为具体的核酸检测实施方案，扩大核酸检测能力和范围。同时，细致从快做好流调溯源，最短时间内把所有的密接者找到。单位和社区作为战疫主战场，要对容易忽视的死角加大清查力度，严格落实测温、查证、验码、登记等措施。以新发病例为戒，全面复盘防控方案，及时补齐防控短板，严格落实防控举措，让病毒彻底失去生存的土壤。

战疫没有旁观者。这是一场保卫全民的行动，也是一场全民参与的斗争。在战疫胶着的关键时刻，广大市民要克服恐慌情绪和麻痹意识，积极了解权威信息、主动支持相关工作。及时自我判断是否属于重点人群、密切接触者，一旦属实，及时上报、万勿隐瞒。避免自行前往医院发热门诊进行核酸检测，减少人员聚集。最重要的是时刻绷紧防控这根弦，无必须，不出京。在工作生活中坚持做好自我防护，戴口罩、勤洗手、常通风、不扎堆，注意食品安全，等等。严守规定，理解配合，就是在为战疫助力。

疫情终会过去。不畏战、不厌战，同心同向，众志成城，坚决贯彻落实中央重要指示精神，把疫情防控作为当前最重要、最紧迫的任务，将最严格措施落实到位，我们的城市一定经得起考验，我们一定能在与病毒的斗争中战而胜之。