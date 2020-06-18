昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第七十次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第三十一次会议召开，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实国务院联防联控机制会议精神，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林，国家卫生健康委副主任、专家组组长曾益新出席会议。

会议强调，当前疫情形势严峻复杂，防控处于紧要关头，全市已启动二级应急响应级别。我们必须拉响警报、全力以赴、分秒必争、主动出击，把全市上下进一步紧急动员起来，坚持“外防输入、内防扩散”，落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”，切实把“六个全面”的要求和二级应急响应级别下的各项防控措施严格执行到位，在全市织密一张疫情防控网，迅速有效遏制疫情扩散蔓延，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

会议强调，扩大核酸检测能力和范围，做到应检尽检、愿检尽检。加强统筹，细化操作方案，突出重点、排好时序，抓紧完成进出新发地批发市场及密切接触人员、农贸市场从业人员的核酸检测，开展餐饮店、单位食堂、中高风险街乡人员和“十类人员”等的检测。全市二级以上综合医院都应具备检测能力。提高检测的组织水平，防止聚集扎堆。对现场采样的医务人员、志愿者要关心关爱，安排好休息场地，提供降温解暑食品，做好服务保障。

会议强调，要细致从快做好流调溯源。提高流调质量，最短时间内把所有的密接者找到。继续实施“敲门行动”，确保不漏一人。按规范流程做好新发地批发市场环境消杀、货物垃圾清运、无害化处置等工作。农贸市场等要按指引要求落实清洁、消杀、通风、个人防护“四项措施”，加强厕所环境卫生。对市场里地下环境较差、阴冷潮湿的场所，要坚决关停。农贸市场、超市等公共场所都要做好日常测温。

会议强调，社区要实行封闭式管理，落实测温、查证、验码、登记等措施。对有过病例的市场周边小区和高风险街乡的小区进行必要的封控。高度重视学校防控工作，对曾去过新发地批发市场的家长和师生居家观察、核酸检测，密切关注学生心理健康和安全。全力做好患者救治，备足医疗资源，落实严防院感各项措施。医院检测点位和发热门诊要严格区分开。公共交通要控制满载率并落实消毒通风、体温检测、佩戴口罩、留观区设置等防控措施。严格进出京管理，中高风险街乡、新发地批发市场相关人员禁止离京，其他人员非必要不出京。

会议强调，市场防疫与保供稳价要两手抓。加强调度，通过产地直采等方式，保障市场货源，确保居民正常生活需要。加大与相关省市的协调力度，保证物流供应。加强价格监测，对哄抬物价、坐地起价的，要发现一起处理一起、曝光一起。要做好宣传引导，及时发布权威信息，组织专家解读，回应社会关切，澄清各类传言。

会议强调，应急响应级别调至二级，使我们疫情防控工作又一次进入战时状态。防控工作领导小组在原有基础上完善“一办十七组”的战时机制，加强统筹指挥和战时调度。首都严格进京管理联防联控协调机制要继续发挥作用，密切配合、相互协作。各区各部门要落实主体责任，毫不懈怠地抓实防控工作。各级党组织和党员干部要奋战在抗疫一线，发挥战斗堡垒和先锋模范作用。（记者 祁梦竹 范俊生）