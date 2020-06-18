严惩价格违法行为 维护首都市场稳定

执法严而物价稳，物价稳而市场稳，市场稳而人心定。我们一手抓生活必需品价格监管执法，严惩各种价格违法行为，形成强大震慑效应，一手疏通菜店菜场、商超批发等交易环节，狠抓生活必需品产销供应保障，一定能及时遏制价格违法苗头势头，确保物价正常运行和市场稳定，为打赢首都疫情防控阻击战创造良好的市场环境和社会环境。

6月17日下午，北京市召开第123场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市市场监管综合执法总队总队长况旭在会上介绍，新发地聚集性疫情发生以来，各级市场监管部门把蔬菜等生活必需品价格监管作为当前重点工作来抓，聚焦批发市场、社区菜场、街边菜店、连锁超市等重点主体，将监督检查、行政指导与执法处罚结合起来，严厉打击价格违法行为，告诫引导广大经营者自觉守法经营，严守法律法规和市场规则。

北京市市场监管局同时发布消息：东城区市场监管局15日依据群众举报线索，对北京日易晶盛菜市场内个体工商户郭某某的价格违法行为进行立案调查。经查，郭某某将进价为每斤1.3元的150斤土豆，提高至每斤3元和每斤6元分等级销售，进销差价率分别达到130.77%和361.54%，涉嫌构成哄抬价格，拟对其作出10万元以上罚款的行政处罚。

在北京发生聚集性疫情，市场监管部门依法对蔬菜等生活必需品价格严加监管执法的背景下，郭某某将土豆大幅提价后销售，获利空间远远超过了正常范围，属于典型的利用疫情防控特殊条件哄抬物价的行为。市场监管部门依法对郭某某进行行政处罚，于法有据，于情有理，体现了严厉打击价格违法行为、维护市场秩序的执法导向，显示了以严格的市场监管、价格执法维护市场稳定、助力首都疫情防控的坚定决心。

疫情防控特殊时期，由于物流和人工成本等因素出现变化，生活必需品价格本来就可能处于相对较高的水平，在“六保”“六稳”整体战略布局中，保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定，就具有特殊而重要的作用。同时，疫情让一些市民对物价特别是生活必需品价格更加敏感，即便是少数蔬菜、水果价格出现大幅上涨，甚至只是出现了要大幅上涨的传言，都可能加剧市民的敏感心理和恐慌情绪，从而导致非理性抢购、囤货行为。这种现象不但扰乱了正常的市场秩序，而且会对疫情防控工作造成巨大干扰，增加整个社会运行成本，甚而造成社会不稳定。

一般情况下，对于严重哄抬物价、扰乱正常价格秩序的行为，依据《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》等法律法规，市场监管部门也应当予以严厉处罚。而在疫情防控特殊时期，市场监管部门依据《突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规和相关政策规定，对恶意哄抬物价“趁火打劫”行为予以严惩，无疑更为重要而迫切。据介绍，6月13日以来，北京市市场监管部门累计检查商户7063户，立案7件，对群众举报的78件价格违法线索一一核查，做到件件有着落、事事有回音。这些工作对维护市场价格平稳、护航“米袋子”“菜篮子”具有重要意义。

依法严惩价格违法行为的同时，加大生活必需品等物资供应保障也是当务之急。北京市商务局有关负责人介绍，全市各大连锁商超增加供应量，加大采购力量，通过多种方式增加蔬菜等生活必需品供应，改进完善生活必需品配送服务。目前全市蔬菜等生活必需品市场供应总体平稳，市场秩序良好，市场缺货断货情况不断减少。

执法严而物价稳，物价稳而市场稳，市场稳而人心定。我们一手抓生活必需品价格监管执法，严惩各种价格违法行为，形成强大震慑效应，一手疏通菜店菜场、商超批发等交易环节，狠抓生活必需品产销供应保障，一定能及时遏制价格违法苗头势头，确保物价正常运行和市场稳定，为打赢首都疫情防控阻击战创造良好的市场环境和社会环境。